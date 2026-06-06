Ο Παναθηναϊκός δεν συζητά με την Percapita, αποχωρεί από την Cosmote και ετοιμάζει τηλεοπτικές εκπλήξεις!

Διαβάστε στο Gazzetta για την στάση του Παναθηναϊκού στο ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό πεδίο, η οποία... εγκυμονεί εκπλήξεις και αλλάζει τα δεδομένα.

Το τηλεοπτικό πεδίο του ελληνικού ποδοσφαίρου διαχρονικά έχει το δικό του ενδιαφέρον, τους δικούς του συσχετισμούς, παρασκήνιο, συμφωνίες εκατομμυρίων ευρώ, συζητήσεις επί συζητήσεων για κεντρική διαχείριση, συμμαχίες και διαχρονικές αντιπαλότητες.

Η εμφάνιση της Percapita το τελευταίο χρονικό διάστημα ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα.

Η Cosmote και η NOVA, οι μέχρι πρότινος τηλεοπτικοί πάροχοι που έπαιζαν... μπάλα και προσέφεραν στους συλλόγους το μεγαλύτερο ετήσιο έσοδό τους, άφησαν το γήπεδο ελεύθερο στην εταιρία που ελέγχουν οι κύριοι Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης και Κυριακού.

H Percapita πήρε τον έλεγχο του μεγαλύτερου κομματιού της αγοράς, εξασφαλίζοντας συμφωνίες τετραετίας με τις περισσότερες ομάδες της Super League.

Ο Ολυμπιακός, προφανώς, προσχώρησε στο συγκεκριμένο σχήμα, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ καλούνται να πάρουν τις αποφάσεις τους και ο Παναθηναϊκός διατηρεί την δική του ξεκάθαρη στάση.

Χαράζει τον δικό του δρόμο ο Παναθηναϊκός

Ποιά είναι αυτή;

Το Τριφύλλι αποφάσισε στρατηγικά να μην συζητήσει με την Percapita.

Οι λόγοι είναι προφανείς. Από την στιγμή που οι ''πράσινοι'' έκλεισαν την πόρτα στην εταιρία που αυτή την στιγμή μπορεί να προσφέρει συμβόλαια σε Cosmote και NOVA, αυτομάτως ολοκληρώθηκε και η παρουσία του κλαμπ στο συνδρομητικό κανάλι, με το οποίο πορεύτηκαν μαζί τα τελευταία χρόνια.

Εκτός από την μετοχική σύνθεση της Percapita και το... ασυμβίβαστο της συνεργασίας που θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι υπάρχει, ακόμη ένας παράγοντας έπαιξε τον ρόλο του στην απόφαση αυτή σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Το γεγονός πως το τηλεοπτικό συμβόλαιο του Ολυμπιακού με την Cosmote, ήταν σύμφωνα με τους ανθρώπους των Αθηναίων, ακατανόητα μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του Παναθηναϊκού. Πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ...

Μάλιστα, αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που πριν την εμφάνιση της Percapita, οι δύο πλευρές έφταναν τελευταία στιγμή σε συμφωνία σε αρκετές περιπτώσεις.

Το Τριφύλλι, λοιπόν, έχει πάρει τις αποφάσεις του και ετοιμάζει εκπλήξεις τηλεοπτικές.

Πράγματα που θα γίνουν γνωστά άμεσα και θα αφορούν τον εναλλακτικό δρόμο που διάλεξε η διοίκηση του συλλόγου για να πορευθεί στο συγκεκριμένο κομμάτι και να αποτελέσει το αντίβαρο στο τηλεοπτικό πεδίο του ελληνικού ποδοσφαίρου...