Ο Λέτο Μάτος είπε αντίο στους ασπρόμαυρους της Βάσκο ντα Γκάμα κι επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ.

Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ με πάθος και φιλοδοξίες.

Ο Βραζιλιάνος πρώην δεξιός μπακ του Δικεφάλου αρχικά ανέβασε στον λογαριασμό του στα social μία φωτογραφία αγκαλιά με τον Βιεϊρίνια κι έγραψε:

«Η αποστολή παραμένει η ίδια. Διαφορετικά ρόλοι. Ίδιο πάθος. Άντρε και Λέο είναι ξανά μαζί!».

Στη συνέχεια ο Μάτος, ο οποίος αγωνίστηκε στην Τούμπα από το 2016 έως το 2020, όπου και κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα, είπε αντίο στη Βάσκο ντα Γκάμα.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Έφτασε η ώρα να κλείσω μια πολύ ξεχωριστή περίοδο στη ζωή μου, στη Βάσκο ντα Γκάμα. Έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που ζήσαμε έντονα την καθημερινή ζωή αυτού του γίγαντα συλλόγου. Πρώτα στο γήπεδο ως αθλητής, βιώνοντας εμπειρίες που με έκαναν να κατανοήσω ακόμα περισσότερο τη μεγαλειότητα του κλαμπ και το πάθος των οπαδών του.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, έχω χτίσει φιλίες που θα κουβαλήσω για μια ζωή, αφού στις πιο δύσκολες στιγμές που εμφανίζονται οι σχέσεις είναι πιο γνήσιες.

Ευχαριστώ όλα τα στελέχη του συλλόγου για την καθημερινή τους παρέα, αφοσίωση και πάθος με την οποία εκτελούν τις καθήκοντά τους για τη Βάσκο. Επίσης, εκφράζω ιδιαίτερη ευχαριστία στους ανθρώπους που έπαιξαν βασικό ρόλο στη μετάβασή μου από την αθλητική καριέρα μου στην διοικητική πλευρά του ποδοσφαίρου.

Φελίπε και Πεντρίνιο σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μου δείξατε. Είμαι σίγουρος ότι μεγάλο μέρος της εξέλιξης της καριέρας μου και οι ευκαιρίες που ζω σήμερα έρχονται από την εμπιστοσύνη που σας δείξατε.

Ήταν τιμή να δουλεύω μαζί σας με σοβαρότητα, ευθύνη, επαγγελματισμό και πάνω από όλα αγάπη για τη Βάσκο. Είμαι ευγνώμων κουβαλώντας διδάγματα, φιλίες και αναμνήσεις για πάντα. Βάσκο θα είσαι ένα κομμάτι για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Ευχαριστώ πολύ».