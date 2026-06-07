Η απόλυτη προτεραιότητα που κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει στον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τις αλλαγές τώρα που ξεκινάει η νέα εποχή του ΠΑΟΚ και το πιο σημαντικό ζητούμενο στον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι δεν είναι πλέον σε φάση… στοχασμού. Η διαδικασία βαθιάς και συστηματικής σκέψης, ανάλυσης όλων των δεδομένων έτσι ώστε να παρουσιαστεί εντελώς διαφορετικός ως ΠΑΕ και ομάδα από τη νέα σεζόν και μετά, μπήκε σε φάση υλοποίησης.

Ο Ιβάν Σαββίδης έχει την βασική ευθύνη για την πορεία εταιρίας και ομάδας και μετά από πολλά χρόνια έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές. Λέγεται ότι μετά από αυτό το καλοκαίρι τίποτα δεν θα είναι ίδιο στη λειτουργία της ΠΑΕ και στον διαχωρισμό από το αγωνιστικό τμήμα. Από εκεί ξεκινάμε και φυσικά αυτό παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ο Λέο Μάτος θα είναι ο CEO του αγωνιστικού. Στο νέο οργανόγραμμα τέτοια μορφή έχει η συγκεκριμένη θέση που ανατέθηκε σε στέλεχος με προϋπηρεσία διοικητική πάνω στο αντικείμενο, αλλά και με γνώση του ΠΑΟΚ. Καλός και μάλλον απαραίτητος συνδυασμός. Όταν ο Μάτος αναλάμβανε στη Βάσκο Ντε Γκάμα, ήταν σα να γνώριζε και εκείνος ότι ετοιμάζεται για τον ΠΑΟΚ.

Μαζί του ο Βιεϊρίνια, για τον οποίο ο ΠΑΟΚ σωστά άφησε ένα χρόνο να πάρει γεύση από όλα όσα γίνονται εκτός γηπέδου, έτσι ώστε να αποφασίσει και εκείνος για την επόμενη μέρα του. Ένας μύθος του Δικεφάλου που αξίζει κάθε σεβασμό και πράγματι απολαμβάνει όλα αυτά τα προνόμια ακόμη και με τις αποφάσεις για το πότε θα σταματήσει το ποδόσφαιρο αλλά και για το τι θα κάνει στη συνέχεια.

Από εκεί και πέρα οι θεωρίες και οι αναλύσεις είναι πάρα μα πάρα πολλές όσον αφορά τις νέες ανάγκες που επιβάλει το 2026 και ο εκσυγχρονισμός της νέας εποχής. Οι τεχνοκράτες που θα έρθουν ξέρουν καλά τις αλλαγές που πρέπει να σημειωθούν στην εταιρία, εκεί όπου η υποστελέχωση ήταν και είναι εμφανής. Είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από διευθυντές τμημάτων που θα αναλάβουν ΕΥΘΥΝΗ και ΔΕΝ θα ψάχνουν με κάθε ευκαιρία να βρουν έναν άλλο «φταίχτη».

Πάμε όμως στα πιο ουσιαστικά. Γιατί για εμένα η σχέση που ένα μεγάλο Club της Ελλάδας έχει με τον κόσμο του, αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό της πορείας του και το κύριο συστατικό της επιτυχίας.

Το συμπέρασμα

Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε μίλησε στην τηλεόραση του ALPHA o Τζίγγερ. Ήταν καλός, κακός, πέτυχε κάτι; Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό και το βέβαιο είναι ότι διαθέτει μία εμπειρία και αξίζει να ακουστεί η άποψή του, ως ένα βασικό συμπέρασμα μετά από πολλά-πολλά χρόνια στοχασμού: «Αν ο κόσμος δεν είναι ενωμένος την καλύτερη ομάδα να έχεις δεν μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα». Αυτό είπε ΚΑΙ ο Γιάννης Βαρδινογιάννης! Λακωνικό και απόλυτα ξεκάθαρο.

Συμπλήρωσε με ένα άλλο βίωμά του: «Το 2008 είχαμε ένα περίεργο γεγονός με την εμφάνιση της ΠΕΚ. Δεν ήμουν αντίθετος, αλλά ήταν λάθος το timing, γιατί διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα τότε. Είχαμε δεχθεί 8 γκολ σε 25 ματς και μετά σε πολύ λιγότερα δεχθήκαμε 9 γκολ. Είχαμε απέναντί μας τον κόσμο. Το βουητό μετά την ΠΕΚ έγινε αποδοκιμασίες και επηρεάστηκε η ομάδα». Χρειάζονται εξηγήσεις τα πώς και τα γιατί ΕΙΔΙΚΑ σε περιόδους κρίσεις για το πώς επηρεάζουν τέτοιες καταστάσεις;

Από εκεί ξεκινάμε. Τι να τους κάνεις τους τεχνοκράτες και τους ειδικούς στα οικονομικά, στο μάρκετινγκ, στην επικοινωνία, στα νομικά αλλά και στο παιχνίδι, αν δεν λειτουργούν με γνώμονα την ενότητα και την συσπείρωση του κόσμου, ειδικά σε ένα μέγεθος όπως ο ΠΑΟΚ, που η ιστορία του έχει δείξει πόσο πολύ δεμένος είναι με τους ασπρόμαυρους οπαδούς εντός και εκτός Ελλάδας.

Να γίνω και πιο συγκεκριμένος: Τι να κάνεις τα προσόντα, τα βιογραφικά, τα πτυχία, αν δεν μπορείς να αντιληφθείς τις συνέπειες που έχει κάθε μεγάλη απόφασή σου στο συναίσθημα του κόσμου. Καλά τα νούμερα, αλλά υπάρχουν και κάποιες φάσεις στην ιστορία όπως τώρα που ο Σύλλογος υποφέρει από εσωστρέφεια και οφείλεις να προσέχεις διπλά και τριπλά τα μηνύματα που του στέλνεις.

Κάποια βασικά πράγματα απαιτούν αίσθηση και αντίληψη της πραγματικότητας και ο ΠΑΟΚ αυτή την κρίσιμη εποχή δεν μπορεί να σκέφτεται καμία άλλη ως προτεραιότητα από την προσπάθεια για συσπείρωση. Όλα με όλα από εκεί ξεκινάνε και ελπίζουμε οι κινήσεις που θα γίνουν να βοηθήσουν στο μέγιστο προς αυτή την κατεύθυνση. Η λειτουργία στην πράξη θα έρθει να αποδείξει τα πάντα.

Σε κάθε περίπτωση η αρχή με τις συνεργασίες που ανακοινώθηκαν ήταν πραγματικά πολύ θετική.