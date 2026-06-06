ΠΑΟΚ: Τα ηνία σε Μάτος και Βιεϊρίνια
Mε δύο ονόματα μύθους της σύγχρονης ιστορίας του, τον Λέο Μάτος και τον Αντελίνο Βιεϊρίνια... θωρακίζεται ο ΠΑΟΚ για την νέα σεζόν, στις θέσεις του Αθλητικού Διευθυντή και του Τεχνικού Διευθυντή, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ των Galacticos.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου του Βορρά αναφέρει:
«Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό, που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή, με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες, και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.
Αναδιάρθρωση Αγωνιστικού Τμήματος
Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται σήμερα, βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος:
Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως Τεχνικός Διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας.
Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και πιστοποίησης της UEFA.
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.
Νέο Διοικητικό Μοντέλο
Το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του.
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού. Το πλάνο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, νέων περιγραφών θέσεων εργασίας, τυποποιημένων διαδικασιών, λειτουργικών πρωτοκόλλων και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης όλου του προσωπικού».
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