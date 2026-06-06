Την αναδιάρθρωση στο ποδοσφαιρικό τμήμα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τον Λέο Μάτος να αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή και τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να είναι ο νέος Τεχνικός Διευθυντής του club! Πλήρης επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta.

Mε δύο ονόματα μύθους της σύγχρονης ιστορίας του, τον Λέο Μάτος και τον Αντελίνο Βιεϊρίνια... θωρακίζεται ο ΠΑΟΚ για την νέα σεζόν, στις θέσεις του Αθλητικού Διευθυντή και του Τεχνικού Διευθυντή, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ των Galacticos.