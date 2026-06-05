Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ αλλά εκτιμάται ότι σύντομα θα έχει πολύ καλά νέα και για Μαρμόλ, Μαφέο και Πεδρόσα.

Ο Ολυμπιακός σε αυτήν την φάση έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα και σε επίπεδο αφίξεων αλλά και ως προς τις αποχωρήσεις του.

Ως προς τις νέες προσθήκες μετά τον Κώστα Φορτούνη αυτή που βαίνει προς ανακοίνωση είναι η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ. Μία μεταγραφή για την οποία έχει ενημερωθεί πρώτοι και εκτενώς από το Gazzetta.

Παράλληλα όμως υπάρχουν καλά vibes και για άλλες 3 περιπτώσεις από την Ισπανία. Σε καλό δρόμο και άρα προς ολοκλήρωση βρίσκονται οι υποθέσεις του στόπερ Μαρμόλ αλλά και των 2 ακραίων μπακ: Μαφέο για δεξιά και Πεδρόσα για αριστερά. Παίκτες που ήξερε πολύ καλά και ήταν εξαρχής θετικότατος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τον δε Μαφέο ο Ολυμπιακός έχει προσπαθήσει να κλείσει και στο παρελθόν, κάτι που ισχύει και για τον Μαρμόλ.

Θυμίζουμε ότι σχετικά με την άμυνα ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν ακόμα γκολκίπερ μετά τον Στουρνάρα, δύο δεξιά μπακ στο σύνολο, έναν στόπερ και τουλάχιστον έναν αριστερό μπακ. Ενδέχεται στο τέλος να πάρει και 2 αριστερά μπακ.

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