Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, και σε αυτήν την φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για ένα deal.

Ένας βασικός στόχος του Ολυμπιακού για την δεξιά του πλευρά είναι ο Μαφέο. Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο και είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ.

Ανήκει στη Μαγιόρκα και τη σεζόν που μας πέρασε είχε 32 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ. Η διαδρομή του άρχισε από τις υποδομές της Εσπανιόλ. Έχει παίξει και εκτός Ισπανίας φορώντας τις φανέλες των Σίτι (όπου είχε 3 αγώνες στην πρώτη ομάδα και τα πιο πολλά παιχνίδια του στην U19 και την U21 της) και στη Στουτγκάρδη.

Ως προς το update της υπόθεσης. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ένα καλό σημείο επικοινωνίας με την πλευρά του παίκτη και γενικά μία καλή βάση διαπραγμάτευσης στις επαφές που γίνονται. Σε αυτό το πλαίσιο και στην συγκεκριμένη χρονική συνθήκη όλες οι προϋποθέσεις είναι πολύ πιο καλές από την προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός επιχείρησε να κλείσει τον Μαφέο. Το γεγονός ότι η Μαγιόρκα έπεσε και ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο βοηθάει ακόμα περισσότερο.

Οι επόμενες ημέρες είναι ικανές να αναδείξουν νεότερες εξελίξεις για αυτό το ανοιχτό μεταγραφικό μέτωπο. Το ιδανικό σενάριο για τον Ολυμπιακό πάντως ως προς την δεξιά πλευρά θα ήταν κλείσει και τον Μαφέο και τον Τσάπρα.

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