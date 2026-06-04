Παναθηναϊκός: Εν Αθήναις πράξη τέταρτη - Οικογένεια

Ρότσα και Πανταλέων δείχνουν το βασικό στοιχείο που κάνουν τον Παναθηναϊκό να ξεχωρίζει.

Εν Αθήναις πράξη τέταρτη. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε το τέταρτο επεισόδιο του «Εν Αθήναις», στο οποίο όπως αναφέρει, αναδεικνύεται το βασικό στοιχείο που κάνει τον σύλλογο να ξεχωρίζει. Το γεγονός ότι ολόκληρος ο οργανισμός λειτουργεί ως μία μεγάλη οικογένεια, τόσο για τους αθλητές όλων των τμημάτων όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο.

Αναλυτικά η ΠΑΕ αναφέρει: «Ο θρυλικός Χουάν Ραμόν Ρότσα, που μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής και προπονητής του Παναθηναϊκού, μέσα από την προσωπική του διαδρομή αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση που ενώνει όλα τα τμήματα του Τριφυλλιού.

Παράλληλα, ο πρώην εμβληματικός αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού και νυν αθλητικός διευθυντής της «Μάνας του Λόχου», Σωτήρης Πανταλέων, μοιράζεται τις αναμνήσεις του από τη Λεωφόρο και μιλά για το όραμα του Απόστολου Νικολαΐδη για έναν ενιαίο Παναθηναϊκό, μια φιλοσοφία που οι άνθρωποι του συλλόγου προσπαθούν να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενιές.

Και οι δύο υπογραμμίζουν ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου θα στεγάζονται και οι εγκαταστάσεις των τμημάτων του Ερασιτέχνη, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την οικογενειακή σύνδεση που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό του Τριφυλλιού».

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