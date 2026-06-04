Πιστοποιήθηκε η ολική κάλυψη και της τελευταίας αύξησης ΜΚ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατ. ευρώ

Καλύφθηκε πλήρως και η τελευταία αύξηση ΜΚ του Παναθηναϊκού ύψους 17,5 εκατ. ευρώ όπως ανακοίνωσε το Γ.Ε.ΜΗ.

Με το ποσό ύψους 17,5 εκατ. ευρώ καλύφθηκε και τη τελευταία αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκό, η οποία είχε προκηρυχθεί στη ΓΣ από τις 15/12 του 2025.

Το συγκεκριμένο ποσό αφορούσε την πρόβλεψη για τις άμεσες υποχρεώσεις της «πράσινης» ΠΑΕ κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/26 και καλύφθηκε στο σύνολό του από τον Γιάννη Αλαφούζο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) αναφέρει:

«Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000.

Την 02/06/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6068483, το από 10/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 17.500.000,20 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/12/2025».

Υπενθυμίζεται, πως η αμέσως προηγούμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε προκηρυχθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2024 αφορούσε το ποσό των 26.259.999,90 ευρώ (η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την ΑΜΚ στην εκκίνηση της πολυμετοχικότητας το καλοκαίρι του 2008), το οποίο καλύφθηκε επίσης απ’ την πλευρά του Αλαφούζου».