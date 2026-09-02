Δείτε τι χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League για να προσθέσουν βαθμούς στον συντελεστή τους.

Την ώρα που η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την περιπέτειά της στο Champions League, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ περιμένουν την έναρξη της league phase του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει λίγο χρόνο μπροστά του πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του στο Conference.

Ερυθρόλευκοι, Κρητικοί και Πράσινοι έχουν δει ήδη τους συντελεστές τους να αυξάνονται κατά 3.000 βαθμούς οι δύο πρώτοι και κατά 2.500 το Τριφύλλι, λόγω του μπόνους παρουσίας στον θεσμό. Σε αντίθεση όμως με την ΑΕΚ στα αστέρια, πρέπει να καλύψουν το νούμερο αυτό προκειμένου να αρχίσουν να μεγαλώνουν τη συγκομιδή τους.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι χρειάζονται μίνιμουμ μία νίκη (2.000β.) και μία ισοπαλία (1.000β.) στη league phase και εν συνεχεία, θα ξεκινήσουν να βλέπουν ό,τι περαιτέρω κάνουν να προστίθεται στον απολογισμό τους.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί το παράδειγμα των Πειραιωτών την καταστροφική σεζόν 2022/23, όταν είχαν αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων του Europa League καταγράφοντας μονάχα δύο ισοπαλίες. Η συνολική συγκομιδή τους εκείνη τη σεζόν δεν ήταν 2.000 βαθμοί αλλά 3.000, που αντιστοιχούσε στο μίνιμουμ μπόνους.