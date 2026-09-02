Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Καταλανός δημοσιογράφος Νιλ Σόλα αποκάλυψε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X πως ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ επιτυγχάνοντας προφορική συμφωνία.

Εκείνος ανέφερε πως οι «πράσινοι» επανήλθαν με νέα πρόταση που έφτασε τα 14 εκατ. ευρώ ενώ προέβλεπε και ακόμη ένα ως μπόνους δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους Καταλανούς να διατηρήσουν κι ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον Μαροκινό επιθετικό μέσο, το οποίο θα φτάνει το 20%.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής δεν προπονήθηκε ούτε χθες ούτε σήμερα με την Τζιρόνα και όλα τείνουν στην επίτευξη μίας τελικής συμφωνίας.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ουναΐ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 24 συμμετοχές με τη φανέλα των Καταλανών σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.800 λεπτά, αφήνοντας καλές εντυπώσεις.

✅ACORD VERBAL entre el @GironaFC i el Panathinaikos pel traspàs d’OUNAHI a Grècia per unes xifres que rondaran els 14M fixes +1M i 20% de futura venda.



L’ofensiva que vam explicar ahir a la nit és una realitat.



El jugador NO ha entrenat ni ahir no avui.@QueThiJugues pic.twitter.com/aWRxCqQsmo — Nil Solà (@Nilsola10) September 2, 2026

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