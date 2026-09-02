Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Τζιρόνα για Ουναΐ λένε οι Ισπανοί

Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Τζιρόνα για Ουναΐ λένε οι Ισπανοί

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Τζιρόνα για Ουναΐ λένε οι Ισπανοί

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Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να δώσει τα χέρια με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Καταλανός δημοσιογράφος Νιλ Σόλα αποκάλυψε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X πως ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ επιτυγχάνοντας προφορική συμφωνία.

Εκείνος ανέφερε πως οι «πράσινοι» επανήλθαν με νέα πρόταση που έφτασε τα 14 εκατ. ευρώ ενώ προέβλεπε και ακόμη ένα ως μπόνους δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους Καταλανούς να διατηρήσουν κι ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον Μαροκινό επιθετικό μέσο, το οποίο θα φτάνει το 20%.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής δεν προπονήθηκε ούτε χθες ούτε σήμερα με την Τζιρόνα και όλα τείνουν στην επίτευξη μίας τελικής συμφωνίας.

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Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Τζιρόνα για Ουναΐ λένε οι Ισπανοί
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Υπενθυμίζουμε πως ο Ουναΐ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 24 συμμετοχές με τη φανέλα των Καταλανών σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.800 λεπτά, αφήνοντας καλές εντυπώσεις.

 

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@Photo credits: Associated Press
     

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