Το ισπανικό δημοσίευμα που ντύνει στα πράσινα τον Ουναΐ και η πρόταση από τους Άραβες που απέρριψε.

Συνεχίζονται και σήμερα με αμείωτο ρυθμό τα δημοσιεύματα για το σήριαλ της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, αφού το ισπανικό μέσο «el chiringuito» ανέφερε σε ρεπορτάζ του πως οι «πράσινοι» είναι μία ανάσα από την απόκτησή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Μάρκος Μπενίτο σημείωσε πως το «τριφύλλι» έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μετά από πρόταση που φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ, χωρίς τα όποια μπόνους.

Η εξέλιξη αυτή πάντως προς στιγμήν δεν επιβεβαιώνεται από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπενθυμίζουμε πως σήμερα το βράδυ στη 01,00 θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Conference League, χωρίς όμως αυτή η συνθήκη να επηρεάζει απαραίτητα τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

🚨🇬🇷 "Ounahi, a punto de firmar con el Panathinaikos a cambio de 16M€ más bonus".



ℹ️ Información de @marcosbenito9 pic.twitter.com/KnVe426obD September 2, 2026

Η πρόταση των Αράβων που έπεισε την Τζιρόνα, αλλά όχι τον ίδιο

Πέρα από τους ανταγωνιστές που υπήρχαν από Ολλανδία πλευρά (Άγιαξ και Αϊντχόφεν), ο Παναθηναϊκός είχε να ανταγωνιστεί και την απειλή εξ' ανατολής. Τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Αλ Ιτιχάντ για τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο τελικά η ομάδα που έκανε κίνηση για την απόκτησή του ήταν η NEOM του πρώην στελέχους του Ολυμπιακού, Κούλη Δουρέκα.

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία έβαλε στο τραπέζι μία πρόταση που έφτανε τα 15+3 εκατ. ευρώ για να πάρει από τώρα τον ποδοσφαιριστή με κανονική μεταγραφή και, όπως ήταν λογικό, απέσπασε το «ναι» των Βάσκων, που είδαν τις οικονομικές τους απαιτήσεις να ικανοποιούνται.

Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να πείσουν τον ίδιο τον Αζεντίν Ουναΐ, που δεν τρελαίνεται με την προοπτική να αγωνιστεί μακριά από την Ευρώπη, παρά τον πακτωλό χρημάτων που τον περιμένει αν πει το πολυπόθητο «ναι».

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