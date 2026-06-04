Γκαστόν Μπενεντέτι: Παναθηναϊκός - Ενδιαφέρον για τον αμυντικό της Εστουντιάντες αναφέρουν οι Αργεντινοί
Ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι μετά την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ και ήδη έχει ανοίξει αρκετά μέτωπα όπως διαβάσατε σχετικά και στο Gazzetta.
Ένα από τα ονόματα όπου εμπλέκεται το όνομα του «τριφυλλιού» είναι για τον Γκαστόν Μπενεντέτι. Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Αγκουστίν Ζαμπαλέτα, ο οποίος τόνισε ότι ο ελληνικός σύλλογος είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενος για τον 25χρονο αριστερό μπακ.
Συγκεκριμένα, αυτό που τονίζει είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε σε επικοινωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή αλλά δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, ούτε διαπραγματεύσεις προς το παρόν, ωστόσο δεν «παίζει» μόνος του καθώς Κρουζέιρο, Σάντος και Ορλάντο Σίτι έχουν μπει επίσης στην κούρσα της απόκτησής του.
Όσο για τον ίδιο, το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και είναι η τελευταία ευκαιρία της Εστουντιάντες να πάρει χρήματα από την περίπτωση του, με τον ίδιο να μετρά 132 συμμετοχές μέχρι τώρα με πέντε γκολ και οκτώ ασίστ ενώ αποτελεί γέννημα-θρέμμα του αργεντίνικου κλαμπ.
📌 Hay varios clubes que consultaron y sondearon la situación de Gastón Benedetti en los últimos días. El jugador de #EDLP🇦🇹 podría dar el salto a Brasil, la MLS o incluso Europa.— Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) June 3, 2026
▶️ En el caso de #Cruzeiro🇧🇷 y #Santos🇧🇷, ambos clubes esperan resolver diferentes cuestiones. En… pic.twitter.com/bQEfHry0BH
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