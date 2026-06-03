Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σεμπάστιαν Μούσιολικ, ο οποίος πλέον κυκλοφορεί ελεύθερος.

Ο κύκλος των αποχωρήσεων από την Κηφισιά συνεχίζεται. Μετά τον Νταβίντ Σιμόν και τον Λουτσιάνο Μαϊντάνα το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Σεμπάστιαν Μούσιολικ.

Το συμβόλαιο του Πολωνού φορ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και δεν θα ανανεωθεί, καθώς ο 30χρονος δεν ήταν στα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο εδώ και μήνες, έχοντας στο δεύτερο μισό της σεζόν μόλις 3 εμφανίσεις.

Σε 13 συμμετοχές με τη φανέλα της Κηφισιάς ο Μούσιολικ σκόραρε δύο φορές. Όσον αφορά τη θέση του φορ θυμίζουμε πως το καλοκαίρι ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Πάτρικ Μίγιτς και δεν υπάρχει πρόθεση να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αγοράς του, ενώ με συμβόλαια δεσμεύονται οι Θεοδωρίδης - Χριστόπουλος.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Σεμπάστιαν Μουσιόλικ.

Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε, του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».