Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αργεντινό αριστερό μπακ, Λουτσιάνο Μαϊντάνα.

Παρελθόν αποτελεί από την Κηφισιά ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα έπειτα από 1,5 χρονο. Ο Αργεντινός αριστερός μπακ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, την περασμένη σεζόν αποτέλεσε εναλλακτική του βασικού Γιασέρ Λαρουσί, ενώ από τα μέσα Φεβρουαρίου δεν αγωνίστηκε ξανά, λόγω αρθροσκόπησης.

Το συμβόλαιο του 23χρονους ακραίου οπισθοφύλακα ολοκληρώνεται στις 30/6 και δεν θα ανανεωθεί. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 14 εμφανίσεις.

Μετά την αποχώρηση του Μαϊντάνα και από τη στιγμή που ο Λαρουσί ήταν δανεικός και μένει να φανεί εάν θα συνεχίσει στην ομάδα το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο χρειάζεται δεδομένα ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

H ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Λουτσιάνο Μαϊντάνα.

Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε, του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».