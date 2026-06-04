Επική ανάρτηση της ΠΑΕ Λεβαδειακός για την προώθηση των διαρκείας με Τσίπρα και «Θεοπούλα».

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο Λεβαδειακός να προωθήσει τα διαρκείας του.

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η αγαπητή σε όλους Θεοπούλα, βρέθηκε την Τετάρτη στα γραφεία του ΕΛ.Α.Σ., του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ενημερώθηκε για τις πρωτοβουλίες και τις θέσεις του κόμματος και η ομάδα της Βοιωτίας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. «Εγώ με τη γιαγιά μου που πρέπει να κάνω ανανέωση το διαρκείας της», έγραψε ο Λεβαδειακός με φωτογραφία του Τσίπρα και τη Θεοπούλα, μπροστά σε έναν φορητό υπολογιστή! Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε ο Τσίπρας μετά την επίσκεψη της ηθοποιού.

Δείτε την ανάρτηση

Το βίντεο με Τσίπρα και τη γνωστή ηθοποιό

Θυμίζουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός για τα διαρκείας: «Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27.

Μετά τη σπουδαία πορεία της ομάδας μας την πιο επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά όλων των εποχών, ήρθε η ώρα να εξασφαλίσουμε όλοι μαζί τη θέση μας στο «Λάμπρος Κατσώνης» και να ζήσουμε από κοντά κάθε στιγμή της νέας χρονιάς!

Τα Εισιτήρια Διαρκείας περιλαμβάνουν όλους τους εντός έδρας αγώνες:

Της STOXIMAN SUPER LEAGUE

Του Κυπέλλου Ελλάδας

Τις Φιλικές Αναμετρήσεις

Περίοδοι Διάθεσης:

1η Περίοδος-Ανανέωση Περσινών Κατόχων (02/06/2026 – 21/06/2026), οι οποίοι έχουν δικαίωμα ανανέωσης με εξασφαλισμένη την ίδια θέση.

2η Περίοδος-Προσφορά «Early Bird» (08/06/2026 -30/06/2026), για νέους κατόχους.

3η Περίοδος-Νέοι Κάτοχοι (έναρξη από 01/07/2026)

Κατηγορίες Εισιτηρίων Διαρκείας:

Ανανέωση

Early Bird

Γυναικείο

Οικογενειακό Πακέτο

Νέα Αγορά

Προνόμια κατόχων Εισιτηρίων Διαρκείας:

Με κάθε αγορά εισιτηρίου διαρκείας εξασφαλίζεις 10% έκπτωση σε όλες τις αγορές σου από το APOL STORE * για ολόκληρη τη χρονιά.

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη Θύρα 2 VVIP απολαμβάνουν:

-20% έκπτωση στο APOL STORE *

-Εξασφαλισμένη θέση parking

-Επιπλέον αποκλειστικά προνόμια καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

*Η έκπτωση δεν ισχύει σε ήδη εκπτωτικά προϊόντα ή κατά τη διάρκεια περιόδων εκπτώσεων

Τιμές Εισιτηρίων Διαρκείας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΘΥΡΑ 1 ΘΥΡΑ 2VIP ΘΥΡΑ 2VVIP ΘΥΡΑ 3

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 200 € 550 € 800 € 165 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 170 € 500 € 700 € 140 €

EARLY BIRD 180 € 520 € 150 €

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 135 € 135 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 120 € 120 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 140 € 400 € 115 €

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ Β’ 135 € 110 €

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 130 € 340 € 110 €



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Το 2ο & 3ο εισιτήριο με έκπτωση 30%, ενώ από το 4ο και μετά σας περιμένει ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση!

*Η προσφορά ισχύει για γονέα και παιδιά γεννημένα από το 2010 και μετά, και κατόπιν αγοράς του πρώτου εισιτηρίου από την κατηγορία που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΥΡΑ 1 & ΘΥΡΑ 3 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Για τους αγώνες της ομάδας μας με ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΠΑΟΚ: τιμή εισιτηρίου ανά αγώνα 30€

Οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας θα γίνονται από την Πλατεία Μαγιάκου (Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:00-14:00 & 18:00-20:30, Τετάρτη-Σάββατο 09:00-14:00) και το web.

H πληρωμή τους μπορεί να γίνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα και με μετρητά.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Αστυνομική Ταυτότητα – Διεύθυνση – ΑΦΜ – ΔOY – ΑΜΚΑ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – EMAIL

ΕΠΙΣHΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι για την αγωνιστική περίοδο 2026/2027 δεν υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή από το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.ΕΠ).

Όποιος δεν έχει εγγραφεί, μπορεί να το κάνει στο emep.gov.gr .

Κάθε φίλαθλος της ομάδας μας θα μπορεί να έχει στην κατοχή του μόνο ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο tickets.gov.gr .

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22610 88088 – 22620 89234».