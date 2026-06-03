Ο Λεβαδειακός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Παναγιώτη Συμελίδη μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Και με τη... βούλα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 στον Λεβαδειακό ο Παναγιώτης Συμελίδης. Ο 33χρονος χαφ βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του στην Βοιωτία που ξεκίνησε τον χειμώνα του 2022 ενώ πιο πριν είχε υπάρξει μέλος του συλλόγου για άλλα δύο χρόνια, έχοντας συνολικά 156 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρόκειται για μία μορφή που δίνει βαρύτητα στα αποδυτήρια αλλά και στο αγωνιστικό σκέλος, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στην ανανέωση της συνεργασίας τους για άλλα δύο χρόνια.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Συμελίδη έως το 2028.

Ο έμπειρος μέσος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος και βασικό πυλώνα στην πορεία της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας στον Λεβαδειακό για πέμπτη διαδοχική σεζόν.

Με τη φανέλα του Λεβαδειακού μετράει συνολικά 156 συμμετοχές (12 γκολ, 17 ασίστ) και θα συνεχίσει να προσφέρει με την εμπειρία του και την ποιότητά του για δύο ακόμα χρόνια».