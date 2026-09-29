Το 2019 στην αυλή του σπιτιού του Ελνένι εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας. Ο Σαλάχ, η υποστήριξη στην Παλαιστίνη και η ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο Μοχάμεντ Ελνένι είναι κι επίσημα παίκτης του Λεβαδειακού. Η ομάδα της Βοιωτίας κατάφερε να πείσει έναν παίκτη έστω και σε ηλικία 34 ετών, ο οποίος έχει παίξει στην Premier League και το Champions League, να υπογράψει συμβόλαιο μαζί της.

Ο διεθνής Αιγύπτιος μέσος στις αναρτήσεις του στα social media, φανερώνει πόσο θρήσκος είναι. Συχνά ταξιδεύει στη Μέκκα ως πιστός Μουσουλμάνος, ενώ ξεχωρίζει η φιλία του με τον Μο Σαλάχ. Οι δυο τους συνυπάρχουν στις μικρές εθνικές ομάδες της Αυγύπτου από 15 ετών. Νιώθουν «αδέρφια» ο ένας με τον άλλον, αλλά στην Αγγλία ήταν μεγάλοι αντίπαλοι στα ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ.

Ο νεκρός άνδρας

Η ζωή του Ελνένι έχει σημαδευτεί από μία περίεργη ιστορία. Τον Ιούλιο του 2019, το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού του έμπειρου μέσου, στην περιοχή Ελ Μαχάλα Ελ-Κούμπρα της Αιγύπτου. Το πτώμα εντοπίστηκε από τον πατέρα του Ελνένι, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία. Από τις έρευνες επικρατέστερη εκδοχή ήταν ότι επρόκειτο για έναν άνδρα, που αποπειράθηκε να κλέψει ηλεκτρικά καλώδια και υπέστη ηλεκτροπληξία.

Η στήριξη στην Παλαιστίνη

Ο Μοχάμεντ Ελνένι, παράλληλα, το 2021 βρέθηκε στο επίκεντρο, έπειτα από αντιδράσεις Ισραηλινών του Λονδίνου, εξαιτίας ποσταρίσματος υπέρ της Παλαιστίνης στη διάρκεια του πολέμου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Άρσεναλ ανέφερε: «Όπως όλοι οι εργαζόμενοι της Άρσεναλ, έτσι και οι παίκτες μας έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους στις προσωπικές τους πλατφόρμες. Παρ' όλα αυτά, συζητάμε το θέμα με τον Μο, ώστε να κατανοήσει τις ευρύτερες επιπτώσεις της ανάρτησής του.

Ως σύλλογος, δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε και να εξαλείφουμε κάθε μορφή διάκρισης και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη για ισότητα και διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς της ζωής».

Ο Ελνένι, πάντως, στην Αγγλία νιώθει σαν στο σπίτι του και μάλιστα, ίδρυσε και δική του ποδοσφαιρική ομάδα, την Elneny FC, η οποία αγωνίζεται σε τοπική κατηγορία και συγκεκριμένα στην Hertfordshire Senior County League.