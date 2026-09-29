Ελνένι: Ένας «ρυθμιστής» από την Premier League για τον Λεβαδειακό

Ο Λεβαδειακός ενεργοποίησε τη «βόμβα» Μοχάμεντ Ελνένι και φέρνει στη Λιβαδειά έναν ρυθμιστή για το κέντρο του, με πλούσιο βιογραφικό από την Premier League.

Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Λεβαδειακού αποτελεί πλέον γεγονός! Ο λόγος για τον Μοχάμεντ Ελνένι, ο οποίος στα 34 του χρόνια κατέφτασε την Ελλάδα για να ενισχύσει την ομάδα της Λιβαδειάς. Ο Αιγύπτιος μέσος υπέγραψε στον Λεβαδειακό ως ελεύθερος ύστερα από μια διετία στην Αλ Τζαζίρα των ΗΑΕ κι επιστρέφει στην ήπειρο, όπου έφτιαξε το όνομά του.

Το πρότζεκτ της Ελβετίας, το Μουντιάλ του 2018 και η οκταετία στην Άρσεναλ

Αφού ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Αλ Μοκαβλούν της Αιγύπτου, ο Ελνένι ξεχώρισε γρήγορα για την ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια και για την τάχιστη σκέψη του υπό καθεστώς πίεσης, με τη Βασιλεία να του στρώνει το 2013 γέφυρα προς την Ευρώπη και την ελίτ. Οι Ελβετοί αποφάσισαν τότε να πάρουν το ρίσκο και να επενδύσουν σε δυο μεγάλα πρότζεκτ από την Αίγυπτο, με τους Μοχάμεντ Ελνένι και Μοχάμεντ Σαλάχ να καταφτάνουν στη Βασιλεία και να πραγματοποιούν τα πρώτα τους δειλά βήματα σε ευρωπαϊκό τερέν.

Ύστερα από μια τριετία στην Ελβετία, η Άρσεναλ αποφάσισε να τον φέρει στο Λονδίνο το 2016 ως αναπληρωματική λύση κι έβγαλε από τα ταμεία ένα ποσό κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Στο Λονδίνο βρέθηκε στο απόγειο της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αν και η αλήθεια είναι πως δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει τις προσδοκίες που είχαν χτιστεί γύρω από το όνομά του. Ακόμα κι έτσι είχε την ευκαιρία να καθιερωθεί στην εθνική Αιγύπτου με παρουσία στο Μουντιάλ του 2018 και σε δυο τελικούς Copa Africa, όμως σταδιακά η καριέρα του απέκτησε πτωτική πορεία.

Με τα χρόνια άρχισε να μην υπολογίζεται στο Λονδίνο και το 2024 αποχώρησε έπειτα από μια οκταετία για την Αλ Τζαζίρα, ενώ είχε μεσολαβήσει κι ένας μονοετής δανεισμός στη Μπεσίκτας με γεμάτη σεζόν την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Όταν έφτασε πάντως η ώρα του φινάλε, αποχώρησε από την Premier League με τρόπαια κι εμπειρίες. Γέμισε άλλωστε τις αποσκευές του με ένα FA Cup και δυο Community Shields, ενώ με την φανέλα της Άρσεναλ βρέθηκε και στον τελικό του Europa League το 2019.

Ένας ρυθμιστής για το κέντρο του Λεβαδειακού

Καθ΄όλη τη διάρκεια της πορείας του βέβαια, ο Ελνένι κατάφερε να ξεχωρίσει για ορισμένα στοιχεία στο παιχνίδι του που παρέμειναν ως επί το πλείστον αναλλοίωτα στο χρόνο. Ο Λεβαδειακός παίρνει ουσιαστικά στην κατοχή του έναν ρυθμιστή της μεσαίας γραμμής. Έναν τύπο ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε για την ικανότητά του με την ακρίβεια στις πάσες του, ένα προφίλ που μπορεί εύκολα να αλλάξει παιχνίδι με τη μακρινή του μεταβίβαση.

Μα κυρίως ένα «πιόνι» στον αγωνιστικό χώρο που ξέρει να κινείται στους σωστούς χώρους και στον κατάλληλο χρόνο ώστε να ελέγχει τη ροή του κέντρου και να αποτελεί πόλο αντίστασης στο αντίπαλο πρέσινγκ. Το physical κομμάτι αποτελεί βέβαια και το ερωτηματικό που θα απαντηθεί στο γήπεδο, όταν ο Αιγύπτιος μπει για τα καλά σε ρυθμούς Super League ως το μεγάλο όνομα στο «οπλοστάσιο» του Λεβαδειακού.