Ο ΟΦΗ έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Ταξιάρχη Φούντα για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 και οι ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες.

Όπως... προανήγγειλε ο Μιχάλης Μπούσης ο Ταξιάρχης Φούντας θα παραμείνει παίκτης του ΟΦΗ! Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε από πλευράς Άρη ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός συμφώνησε να παραμείνει κάτοικος Κρήτης μέχρι το 2029.

Εξ αρχής πρόθεση των Κυπελλούχων Ελλάδας ήταν να διατηρήσουν στις τάξεις τους τον «Τάξι», ο οποίος εδώ και μια διετία είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας και βασικό στέλεχος, ενώ η παραμονή του αποτελούσε και μεγάλη επιθυμία του Χρήστου Κόντη.

Εν τέλει οι συζητήσεις που άρχισαν μετά το τέλος της ιστορικής για το κλαμπ σεζόν είχαν αίσιο τέλος το βράδυ της Τετάρτης (3/6), έπειτα απο επικοινωνία του ποδοσφαιριστή με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση, και τον αντιπρόεδρο της ομάδας, Ηλία Πουρσανίδη.

Η συμφωνία των δυο πλευρών για την επόμενη τριετία θα επισημοποιηθεί το προσεχές διάστημα, καθώς αυτές τις ημέρες ο Φούντας είναι σε διακοπές με την οικογένειά του.

Ασφαλώς δεν χωράει αμφιβολία πως είναι πολύ σημαντική κίνηση για τον ΟΦΗ, αφού πρόκειται για τον πρώτο Έλληνα σκόρερ του πρωταθλήματος και έναν πολύ κομβικό και επιδραστικό ποδοσφαιριστή της ομάδας.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από σεζόν με 10 γκολ σε 32 εμφανίσεις, εκ των οποίων το ένα στον ιστορικό νικηφόρο τελικό Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, ενώ συνολικά αυτή τη διετία έχει 19 γκολ σε 67 συμμετοχές.