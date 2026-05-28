Ο Άρης κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Ταξιάρχη Φούντα στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ του ποδοσφαιριστή και του Θόδωρου Καρυπίδη.

Στο προηγούμενο διάστημα, οι δύο πλευρές είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες στις οποίες ο Άρης εξέφρασε το ενδιαφέρον του για συνεργασία, χθες (29/5) τοι βράδυ όμως πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Ταξιάρχη Φούντα. Σε αυτή εκφράστηκε το έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία όπως επίσης κατατέθηκε και το οικονομικό πλαίσιο επί του οποίου σκοπεύουν να κινηθούν οι «κίτρινοι» για συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων. Θα ακολουθήσουν οι επαφές του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης, Ρούμπεν Ρέγες, με τον ατζέντη του παίκτη ούτως ώστε να κλείσει θετικά το θέμα καθώς ο Ταξιάρχης Φούντας δείχνει «ζεστός» στην προοπτική του Άρη.

Θυμίζουμε ότι οι «κίτρινοι» είχαν ενδιαφερθεί για τον διεθνή επιθετικό και το περασμένο καλοκαίρι αλλά η δέσμευσή του με τον ΟΦΗ παράλληλα των απαιτήσεων της κρητικής ομάδας αποτέλεσε το ισχυρό εμπόδιο για τη μετακόμισή του. Ο ΟΦΗ έχει καταθέσει πρόταση για την υπογραφή νέου συμβολαίου, προς το παρόν όμως τα δεδομένα της υπόθεσης δείχνουν ότι ο Ταξιάρχης Φούντας είναι θετικός για τη μετακόμισή του στον Άρη.