Με λίγη δόση... Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μιχάλης Μπούσης προανήγγειλε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ταξιάρχη Φούντα.

Ο Ταξιάρχης Φούντας αποτελεί ένα από τα βαρόμετρα του ΟΦΗ τα τελευταία δύο χρόνια και εκ των πρωταγωνιστών στην ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος τη φετινή σεζόν.

Το συμβόλαιο του 30χρονου εξτρέμ έκπνεε το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στο Ηράκλειο και στους Κυπελλούχος Ελλάδος, κάτι που έκανε γνωστό με story ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης.

Με μία δόση... Φαμπρίτσιο Ρόμανο και το γνωστό «Here We Go», ο ισχυρός άντρας της κρητικής ΠΑΕ προανήγγειλε την ανανέωση της συνεργασίας του κλαμπ με τον διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος μετρά 19 γκολ και 1 ασίστ σε συνολικά 67 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, η ΠΑΕ ανέβασε post στα social media όπου φαίνεται ο αριθμός «11» και στο background παίζει το τραγούδι «Σούσουρο» της Ανδρομάχης, το οποίο τραγουδούσε ο Φούντας μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Όλα δείχνουν ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε την ανακοίνωση για το νέο συμβόλαιο του Έλληνα εξτρέμ.