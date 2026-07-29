Η Κηφισιά ήταν σαφώς βελτιωμένη στο φιλικό παιχνίδι με τη Βέστερλο αλλά ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Απέκρουσε πέναλτι ο Αναγνωστόπουλος, γκολάρα με φάουλ ο Πόμπο.

Η Κηφισιά στο μέχρι στιγμής πιο δύσκολο φιλικό της προετοιμασίας της παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την Ντε Γκράφσααπ και έφτασε κοντά στη νίκη επί της Βέστερλο, όμως ισοφαρίστηκε στο φινάλε από στατική φάση (1-1).

Έκαναν τη διαφορά ο Πόμπο με υπέροχο γκολ με απευθείας φάουλ και ο Αναγνωστόπουλος που απέκρουσε πέναλτι. Αξιοσημείωτο πως η αντίπαλος της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο τερμάτισε 9η την περασμένη σεζόν και σύμφωνα με το Transfermarkt έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Κηφισιά είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, χάνοντας ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ στο 16′ με τον Χόρχε Πόμπο, στο 18′ με τον Ζόρντι Εμπουλά και στο 20′ με τον Ζέρσον Σόουζα. Στο 37ο λεπτό οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο έχασαν διπλή ευκαιρία μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τον Άλεξ Πέτκοφ και τον Τόλη Χριστόπουλο.

Στη μοναδική επίσκεψη στην εστία της Κηφισιάς στο α’ μέρος, η Βέστερλο κέρδισε το πέναλτι, αλλά ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος μάντεψε σωστά και με διπλή επέμβαση, κράτησε ανέπαφη στην εστία του.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ζόρντι Εμπουλά και ο Γιον Ντε Λουίς άγγιξαν το γκολ εντός μερικών δευτερολέπτων, ενώ στο 55ο λεπτό ο Χόρχε Πόμπο είδε τον τερματοφύλακα (σε πρώτο χρόνο) και τους αντίπαλους αμυντικούς (σε δεύτερο χρόνο) να του λένε «όχι» σε πλασέ από το ύψος του πέναλτι.

Στο 57′ ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος αντέδρασε υποδειγματικά σε συρτό σουτ στην κλειστή γωνία του σε αντεπίθεση της Βέστερλο.

Η Κηφισιά άνοιξε, εν τέλει, το σκορ στο 68ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόρχε Πόμπο, περίπου πέντε μέτρα έξω από την αντίπαλη περιοχή. Στο 86′ ο Δημήτρης Θεοδωρίδης έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με γυριστό σουτ.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στις καθυσερήσεις με τον Αμάντο Λαπάζ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Το επόμενο φιλικό της Κηφισιάς είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 2 Αυγούστου με αντίπαλο τη Βάαλβαϊκ. Την επομένη (Δευτέρα 3 Αυγούστου), η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα, μετά από δύο βδομάδες προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος (69′ Ρόμπερτς), Μάνσο (88′ Λάμψιας), Αποστολάκης (46′ Ούγκο Σόουζα), Ντε Λουίς (88′ Φαϊτάκης), Πέτκοφ, Ρουκουνάκης (46′ Έμπο), Μπένι (78′ Λίγδας), Πόμπο (78′ Μαγγανάς), Ζέρσον Σόουζα (59′ Πατήρας), Εμπουλά (59′ Γιάγκνε), Χριστόπουλος (46′ Θεοδωρίδης).