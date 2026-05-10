Η Κηφισιά παρά τις μεγάλες αντιξοότητες πέτυχε το σπουδαίοτερο ποδοσφαιρικό της επίτευγμα, καθώς για πρώτη φορά εξασφάλισε την παραμονή της στη Super League!

Η Κηφισιά «έραψε» το πιο λαμπερό ποδοσφαιρικό... παράσημο, μέχρι το επόμενο! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο με τη σπουδαία ανατροπή στην έδρα του Πανσερραϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα AKTOR εξασφάλισε την παραμονή της στη Stoiximan Super League.

Το 2018 ο Χρήστος Πρίτσας ανέλαβε τη διοικητική ηγεσία του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και σε χρόνο ρεκόρ το «οδήγησε» στην Elite! H Κηφισιά από το 2021 συμμετέχει στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής και ανέβηκε για πρώτη φορά στη Super League 2.

Στην πενταετία που ακολούθησε η ομάδα της Αττικής πέτυχε ένα... ακατάρριπτο ρεκόρ με δυο κατακτήσεις πρωταθλήματος σε τρεις συμμετοχές στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Την αγωνιστική περίοδο 2023-24 η Κηφισιά αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα «σαλόνια» του εγχώριου ποδοσφαίρου, χωρίς όμως να καταφέρει να παραμείνει στην κατηγορία, έχοντας ως «χτυπητά» μειονεκτήματα τόσο την απειρία σε αυτό το επίπεδο, όσο και τον χρόνο που δεν υπήρχε για τη δημιουργία «Σουπερλιγκάτης» ομάδας.

Τη σεζόν που σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η Κηφισιά αγωνίστηκε και πάλι στη Stoiximan Super League, αφού πρώτα πανηγύρισε άμεση επάνοδο στη φοβερή «κούρσα» με την Καλαμάτα, όντας η νικήτρια στον συγκλονιστικό τελικό της... 20ετίας σε επίπεδο Super League 2, στην Παραλία.

Εκείνη τη χρονιά η ομάδα του «Σεμπά» ανέβηκε κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, θριαμβεύοντας σε μια έδρα που... κόχλαζε, έχοντας μάλιστα «υποχρέωση» νίκης και αυτή τη σεζόν πέτυχε ακόμα πιο σπουδαία υπέρβαση. Μια άνοδος μπορεί να προκύψει όταν γίνεται η κατάλληλη επένδυση, όμως η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία σημαίνει πως το κλαμπ είναι πλέον στο κατάλληλο επίπεδο.

Μπορεί η παραμονή της Κηφισιάς να ήρθε τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των Play Out και για τους εκτός του «χορού» να φαίνεται πως ο στόχος επιτεύχθη με σχετική ευκολία, όμως αυτό το ιστορικό επίτευγμα έγινε... κόντρα σε όλα!

Οι δυσκολίες που υπερκέρασε η Κηφισιά για την παραμονή της

1. Πρώτο και κύριο μειονέκτημα της Κηφισιάς είναι η απουσία γηπέδου. Παρά τις προσπάθειες του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Χρήστου Πρίτσα, για να βρεθεί η λύση ώστε ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων να αγωνίζεται στην πόλη του, η ομάδα αναγκάστηκε να είναι σε αναζήτηση του ποδοσφαιρικού της «σπιτιού», από τη στιγμή που η φυσική της έδρα, το Ζηρίνειο, δεν μπορεί να φτάσει σε επίπεδο Stoiximan Super League.

Η Κηφισιά αναγκάστηκε να παίξει «εντός έδρας» ματς πρωταθλήματος σε Βόλο, Περιστέρι και Αγρίνιο, μέχρι που «εγκαταστάθηκε» στη Νεάπολη, όπου έπαιξε το τελευταίο της παιχνίδι στην ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, καθώς θα τελειώσει τη σεζόν στη Λεωφόρο.

Η έδρα αποτελεί «όπλο» για πολλές ομάδες της Λίγκας, όμως το καλοδουλεμένο σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο δεν το είχε και στο τέλος της ημέρας δεν το χρειάστηκε. Αξιοσημείωτο πως το κλαμπ των Βορείων Προαστίων πέτυχε την παραμονή έχοντας 8 νίκες στο πρωτάθλημα, εκ των οποίων οι μισές εκτός έδρας.

2. Δεν είναι κρυφό πως η Κηφισιά είναι η ομάδα του πρωταθλήματος μας με τη μικρότερη βάση οπαδών και είναι φυσικό. Όπως αναφέραμε, το κλαμπ των Βορείων Προαστίων γράφει την πορεία του στo επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα τελευταία πέντε χρόνια και εκτός από την εντός των τεσσάρων γραμμών επιτυχία καλείται σταδιακά να «δημιουργήσει» τους δικούς του φιλάθλους.

Η Κηφισιά θέλει να γίνει μια ομάδα που θα προσελκύει στο γήπεδο της παιδιά και οικογένειες, ώστε να δουν μια καλή και υγιή ποδοσφαιρική ομάδα κι αυτό φυσικά θέλει το χρόνο του, με κάθε «Σουπερλιγκάτη» σεζόν να λειτουργεί υπέρ της σε αυτό το φιλόδοξο πλάνο.

Είναι τεράστιο ποδοσφαιρικό επίτευγμα του κλαμπ των Βορείων Προαστίων που κατάφερε να αφήσει πίσω του σπουδαίους αντιπάλους, όπως έναν σύλλογο με χιλιάδες οπαδούς και μεγάλη δυναμική, σαν την πρωταθλήτρια του 1988, ΑΕΛ Novibet και ομάδες που έχουν ταυτιστεί με την πόλη τους, όπως ο Παναιτωλικός, ο Αστέρας AKTOR και ο Πανσερραϊκός, με τις πρώτες δύο να είναι καθιερωμένες δυνάμεις του ελληνικού πρωταθλήματος για 13 και 19 συναπτά χρόνια, αντίστοιχα.

3. Για πολλούς η Κηφισιά ήταν η ομάδα των «Τεττέη - Παντελίδη», οι οποίοι στο πρώτο μισό της σεζόν... έβγαλαν μάτια και ηγήθηκαν στην πορεία του συλλόγου τους, όπου είχε «πλασαριστεί» στην 8αδα. Με τη «μετακόμιση» αμφότερων στον Παναθηναϊκό πολλοί πίστεψαν πως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα... ξεφούσκωνε και πως θα μπορούσε ακόμα και να κινδυνέψει, όμως αυτό αποδείχθηκε επί χόρτου πως ήταν μακριά από την πραγματικότητα.

Mε το δίδυμο των διεθνών επιθετικών που ανέδειξε η Κηφισιά συγκέντρωσε 18 βαθμούς σε 14 ματς, όμως για να πετύχει το στόχο της παραμονής χρειάστηκαν ακόμα 19 πόντοι στα επόμενα 19 ματς πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεδομένα αντιμετώπισε μια δυστοκία στο σκοράρισμα, όμως όχι στην επιθετική της λειτουργία από τη στιγμή που η δημιουργία ευκαιριών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, έχοντας ως κύριους εκφραστές δύο από τους παίκτες - αποκάλυψη αυτής της σεζόν, τον Χόρχε Πόμπο και τον Τζέρεμι Αντόνισε, οι οποίοι απέδειξαν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι είναι παίκτες... κλάσης.

4. Εκτός από την απώλεια των βασικών της επιθετικών «ατού» η Κηφισιά από τον Νοέμβριο έχασε από τις τάξεις της έναν από τους πλέον κομβικούς συντελεστές στην καθιέρωση της σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο λόγος φυσικά για τον Στέφανο Κοτσόλη.

Πρόκειται για τον τεχνικό διευθυντή που σε συνεργασία με τον προπονητή, Σεμπάστιαν Λέτο, και φυσικά με τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ και χρηματοδότη αυτού του αξιοθαύμαστου ποδοσφαιρικού project, Χρήστο Πρίτσα, δημιούργησαν αυτό το εκ του αποτελέσματος απόλυτα επιτυχημένο σύνολο, ενώ η παρουσία του στα αποδυτήρια ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αποτελώντας «συνδετικό κρίκο» αυτής της ομάδας.

Ακόμα και αυτή η αδιαμφισβήτητα τεράστια απώλεια για την Κηφισιά δεν κατάφερε να επηρεάσει την ομάδα, η οποία πέρα από του από το καλοκαίρι μέλους της ομάδας Άγγελου Μπασινά ενέταξε στην οικογένεια της μια μεγάλη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου όπως ο Άγγελος Χαριστέας.

Στο τέλος της ημέρας η Κηφισιά μπορεί να περηφανεύεται ότι, εκτός από το γεγονός πως πλέον αποτελεί δίχως αμφιβολία κλαμπ επιπέδου Super League, κατάφερε να βγάλει από τα «σπλάχνα» της τόσο παίκτες υψηλότατου επιπέδου (Τεττέη - Παντελίδη), όσο και top - class στέλεχος, όπως είναι ο νυν αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού.

Η Κηφισιά πλέον έχει τη «συνταγή» της επιτυχίας και αφού κατόρθωσε τον στόχο της παρθενικής παραμονής που έμοιαζε... βουνό πλέον μπορεί να ονειρεύεται να κάνει πραγματικότητα το μότο της. Να πάει πιο ψηλά!