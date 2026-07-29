Η Κηφισιά κατά το διάστημα της προετοιμασίας στην Ολλανδία έχει ολοκληρώσει 11 μεταγραφές και πριν βγει ο Ιούλιος έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της.

Η Κηφισιά, με την απόκτηση του Λερόι Αμπάντα, συμπλήρωσε μια ενδεκάδα μεταγραφών και το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερε να «γεμίσει» το ρόστερ της εντός χρονοδιαγράμματος. Στόχος του κλαμπ των Βορείων Προαστίων ήταν να έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ κατά την παραμονή της ομάδας στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του συνόλου του Σεμπάστιαν Λέτο, και αυτός επιτεύχθηκε.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Ιούλιος και ενώ ο Αργεντινός τεχνικός «μοντάρει» την ομάδα στο Ντόργουερθ, η Κηφισιά έχει καλύψει όλα τα βασικά κενά του ρόστερ της, με το credit να πηγαίνει στον Αλμπέρτο Μποτία. Ο Ισπανός, στις πρώτες του εβδομάδες ως τεχνικός διευθυντής, έδειξε ταχύτητα στην υλοποίηση των μεταγραφών και ευελιξία στις επιλογές του.

Εκτός από τους ελεύθερους της Super League, ο Μποτία κινήθηκε αρκετά στην ιβηρική αγορά (όπως είχαμε αναφέρει στο Gazzetta), ενώ με την απόκτηση του Ιμάμ Γιαγκνέ από τη Γκέτεμποργκ έδειξε πως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή.

Παράλληλα, η Κηφισιά, έχοντας ως στόχο να αναδείξει νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, απέκτησε τους Σταμέλλο και Καλοσκάμη από τον Παναθηναϊκό, καθώς και τον Πολυκράτη από τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα «λύσουν» τα χέρια του «Σέμπα» στον θεσμό του Κυπέλλου.

Φυσικά, πολύ σημαντικό για την Κηφισιά είναι το γεγονός ότι διατήρησε μεγάλο μέρος του ρόστερ της περσινής, απόλυτα επιτυχημένης σεζόν, ενώ στην πρώτη της κίνηση ενόψει της νέας χρονιάς «έδεσε» τον MVP της, Χόρχε Πόμπο, επικρατώντας του έντονου εγχώριου ανταγωνισμού.

Πλέον, στα Βόρεια Προάστια, περίπου έναν μήνα πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος και με περισσότερες από 40 ημέρες να απομένουν μέχρι το κλείσιμο της μεταγραφικής αγοράς, η Κηφισιά έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της.

Το μεταγραφικό πλάνο προβλέπει σίγουρα την απόκτηση ενός ακόμη μέσου, ενώ υπάρχει «παράθυρο» και ο απαραίτητος χρόνος για περαιτέρω ενίσχυση στις... ευκαιρίες του Αυγούστου εφόσον προκύψει κάποιο κενό ή κριθεί αναγκαία επιπλέον ενίσχυση βάσει της εικόνας της ομάδας στα επόμενα φιλικά τεστ.

Οι μεταγραφές της Κηφισιάς