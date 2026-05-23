Ο Σεμπάστιαν παραμένει στον πάγκο της Κηφισιάς.

Με τον Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο θα πορευτεί και τη νέα σεζόν στη Super League η Κηφισιά.

Ο 39χρονος (30/8/86) Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά τα δύο τελευταία χρόνια στον σύλλογο, μετά και τη συνάντηση που είχε σήμερα με τη διοίκηση, αποφασίστηκε να συνεχίσει στο τιμόνι της. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων και ο Λέτο παραμένει έχοντας κερδίσει την εκτίμηση των ανθρώπων της ομάδας, ενώ και ο ίδιος απολαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι, παρά τις φήμες και τα σενάρια που υπήρχαν, Λέτο και Κηφισιά συνεχίζουν μαζί, πιο ενωμένοι από ποτέ, ώστε η ομάδα να παρουσιάσει ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο την ερχόμενη σεζόν. Να σημειωθεί επίσης ότι έχει κλειδώσει η προετοιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία.

Ο Λέτο να θυμίσουμε ότι μετά το ματς με την ΑΕΛ Novibet, όπου η Κηφισιά επικράτησε με 3-2 είχε δηλώσει για το μέλλον του:

«Ήταν μία μαγική χρονιά. Και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος, έκαναν όλοι μια υπέροχη δουλειά. Οι ποδοσφαιριστές, το σταφ, ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν εκεί και στήριξε αυτό το project, προσφέροντας τα πάντα στην ομάδα. Τώρα είναι η στιγμή να το απολαύσουμε, γιατί δεν ήταν κάτι εύκολο.

Είμαι ήδη σε επαφές με την διοίκηση. Το κλαμπ μου έδειξε ποιο θέλει να είναι το project για την επόμενη σεζόν. Είμαστε σε επικοινωνία και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ούτως ή άλλως έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο.

Όλα τα παιδιά δούλευαν μαζί μας από την αρχή της χρονιάς. Ήταν μες στην ομάδα. Έδειξαν τι μπορούν να καταφέρουν. Ότι έχουν το ταλέντο και τις δυνατότητες. Είναι μια προοπτική που υπάρχει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να υπάρχει και η εμπειρία για να υποστηρίζει τους νεαρούς».