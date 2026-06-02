Οργάνωση, μεθοδικότητα, αποτέλεσμα και η ΑΕΚ μπροστά απ' τον ανταγωνισμό!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για όσα αναδεικνύει και αποδεικνύει η πρώτη κίνηση της πρωταθλήτριας με την περίπτωση του Ζουμπκόφ και υποκλίνεται στη δουλειά του Ριμπάλτα...

Κινούμενη κάτω από τα... ραντάρ, όπως είχε γνωστοποιήσει και υπενθυμίσει ότι θα πράξει η ΑΕΚ και φέτος ο Μάριος Ηλιόπουλος, το έκανε να θυμίσω με την ολοκλήρωση της σεζόν στη διάρκεια της φιέστας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Δικέφαλο (αλλά κάποιοι κόλλησαν στο δέντρο και έχασαν το δάσος ξανά), η Ένωση ολοκληρώνει την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ! Ο διεθνής Ουκρανός εξαιρετικός μεσοεπιθετικός με το υπέροχο αριστερό πόδι απογειώνει την ποιότητα στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και ειδικά στα δεξιά, με σούπερ παραστάσεις (25 παρακαλώ) στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου, το Champions league και με το... κοκκαλάκι της νυχτερίδας σε ότι αφορά στην κατάκτηση τίτλων: πέντε φορές πρωταθλητής Ουκρανίας με την φανέλα της Σαχτάρ, με την οποία πανηγύρισε και πέντε Κύπελλα. Στην Ουγγαρία πήρε τρία πρωταθλήματα με τη Φερεντσβάρος κι ένα Κύπελλο, ενώ τελευταία κούπα στην πλούσια τροπαιοθήκη του είναι το κύπελλο Τουρκίας με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ! Αν μη τι άλλο γεννημένος winner ο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Εννοείται ότι συνιστά μια προσθήκη η οποία ανταποκρίνεται απόλυτα στη δέσμευση και σημείωση του Χαβιέρ Ριμπάλτα πως η ΑΕΚ θα επιδιώξει να αναβαθμίσει το ρόστερ της και να απογειώσει την ποιότητα σε αυτό και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί βάση των εισηγήσεων του Μάρκο Νίκολιτς και των κοινών αποφάσεων με το αγωνιστικό σχέδιο που έχει καταστρώσει από το περασμένο καλοκαίρι ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου για τον Δικέφαλο. After all που λένε και οι λατρεμένοι μου Εγγλεζάδες διανύουμε τη τρίτη μεταγραφική περίοδο υπό τον Ριμπάλτα και όπως είχε πει εκείνος το καλοκαίρι του 2025 αυτή είναι και η τελευταία που χρειαζόταν για να πετύχει το αγωνιστικό πρότζεκτ το οποίο είχε στο σχεδιάσει στο μυαλό του. Με τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ δεδομένα και άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα και το τι θα βγάλει στο χορτάρι (πρόκειται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου για την πρώτη μεταγραφή της πρωταθλήτριας), μιας και για κανέναν δεν γίνεται να είσαι σίγουρος αν και κατά πόσο θα ανταποκριθεί, η Ένωση αναβαθμίζει σε επίπεδο Champions League την μεσοεπιθετική της γραμμή.

Αναμφισβήτητα αξίζει η υπόκλιση στο τρόπο δουλειάς του Χαβιέρ Ριμπάλτα, την ετοιμότητα του, τη συνεργασία του με τον Μάρκο Νίκολιτς και την ικανότητά του να πείσει το αφεντικό να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη! Οργάνωση, μεθοδικότητα και φυσικά ουσιαστικό αποτέλεσμα και η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά απ' τον ανταγωνισμό όπως όφειλε να κάνει για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τη νέα σεζόν όπως όλες από την ημέρα που επέστρεψε στης Φιλαδέλφειας τα μέρη! Κυρίως όμως αποδεικνύεται πως δεν είναι λόγια του ...αέρα και της στιγμής σχετικά με το σχέδιο που υπάρχει και ο προγραμματισμός, τα οποία είναι συγκεκριμένα και γίνεται όλη η δουλειά του χτισίματος με βάση αυτού που έχουν συναποφασίσει οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αυτό συνιστά υγεία και η επιτυχία του αποδεικνύεται από το πώς κύλησε όλη η χρονιά για τον Δικέφαλο του Νίκολιτς.

Το κυριότερο φυσικά είναι πως όλα αυτά συμβαίνουν δίχως να εστιάζει στον ανταγωνισμό η ΑΕΚ, αλλά με τρόπο τέτοιο που του επιβάλλει (του ανταγωνισμού) να παρατηρεί και να εκπλήσσεται, το δίχως άλλο... Η κανονικότητα σε όλο της το μεγαλείο και το ποδόσφαιρο που επιβάλλεται, αν έχεις σχέδιο και τους κατάλληλους να το εκτελέσουν, κάτι το οποίο δύναται να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού και το πως θα κερδίζονται τα πρωταθλήματα μια για πάντα, αφήνοντας το παρασκήνιο εκτός και φέρνοντας στο προσκήνιο το αυτονόητο: σωστά στελέχη, μεθοδικότητα, δουλειά και συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό σχέδιο που καλείται να υπηρετήσει όλος ο οργανισμός! Ότι ακριβώς συνέβη με την πρωταθλήτρια φέτος με αποτέλεσμα μάλιστα όλη αυτή η ποδοσφαιρική υγεία να προκαλέσει και μια συγκλονιστική συσπείρωση στο κοινό του Δικέφαλου και παράλληλα έπειτα μια πρωτοφανή αναγνώριση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και την κατάκτηση του πιο μάγκικου πρωταθλήματος κόντρα σε όλους!

Για να το καταφέρει αυτό βέβαια εκτός από το ότι διαθέτει εξαιρετικά στελέχη, τον εκπληκτικό και κορυφαίο όλων προπονητή, τον Μάρκο Νίκολιτς, μιας και κατάφερε να ενώσει τέλεια τα κομμάτια, αλλά και τον απόλυτα επιτυχημένο Χαβιέρ Ριμπάλτα, δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα για τον συγκεκριμένο θαρρώ, χρειαζόταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος και τα λεφτά... Διότι σούπερ περίπτωση και απογειώνει την ποιότητα στη γραμμή κρούσης της ΑΕΚ ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, αλλά αν δεν έδινε το μαρούλι, τα 5 και κάτι εκατομμύρια ευρώ ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, προφανώς και δεν θα προχωρούσε η συγκεκριμένη περίπτωση για τον Δικέφαλο! Ωστόσο ο Ηλιόπουλος έχει πειστεί από το έργο των δυο υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ και εκτός από τα υπέροχα λόγια που έχει αφιερώσει στους δημιουργούς της πρωταθλήτριας το δείχνει και στην πράξη όπου εκεί μετράει περισσότερο από οπουδήποτε αλλού...

***Η πρώτη κίνηση έγινε, αναμένουμε τα τυπικά για την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, ακολουθούν άλλες δυο με τρεις αντίστοιχες για να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει και η ΑΕΚ έχει όλο το χρόνο διαθέσιμο προς εκμετάλλευση...

****Ίσως κάποιους ξένισε η επιλογή της ΑΕΚ να πει "ναι" στην ανανέωση συνεργασίας για την ΚΕΔ στον ρόλο του αρχιδιαιτητή με τον Στεφάν Λανουά. Επί της ουσίας δεν είναι ότι μπορούσε να έχει και την επιλογή να συμπράξει με τον Ολυμπιακό, θα ήταν απαράδεκτο αν το έκανε, τη στιγμή που ΔΕΔΟΜΕΝΑ και ο επόμενος που θα ερχόταν, δεν θα ήταν δική της επιλογή και δεν θα μπορούσε όπως και τώρα να ασκήσει καμία επιρροή πάνω του. Η ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση και δεν την αναζητά με τα κέντρα αποφάσεων όπως πιστοποιεί ο τρόπος που λειτουργεί το club υπό τον Μάριο Ηλιόπουλο. Προφανώς και έπαιξε ρόλο το δεύτερο μισό της σεζόν και δη οι διαιτησίες στα play offs από τους ξένους ρέφερι που ήρθαν και κατά γενική παραδοχή δεν καθόρισαν αποτελέσματα και δεν έκριναν το πρωτάθλημα υπέρ, ή σε βάρος κάποιας ομάδας, όλοι αναγνώρισαν ότι η κάθε ομάδα πήρε αυτό που άξιζε στο τέλος, η ΑΕΚ το πρωτάθλημα! Εννοείται πως αν συμβούν στη σεζόν πράγματα περίεργα και αδικαιολόγητα όπως την περασμένη (βλέπε κίτρινες και διαιτητικές εγκληματικές αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΚ) η διοίκησή της θα έχει και πάλι επιθετική και σκληρή στάση απέναντι στην ΚΕΔ και τον Λανουά. Θα επανέλθω αύριο με περισσότερα...