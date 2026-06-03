Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Το σχέδιο Ριμπάλτα, ο στόπερ και ο χαφ μετά τον Ζουμπκόφ»

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για το μεταγραφικό πλάνο του Χαβιέ Ριμπάλτα, μετά την απόκτηση του Ζούμπκοφ.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ άρχισε το καλοκαίρι της με μεταγραφή και μάλιστα με εντυπωσιακή κίνηση. Ο Δικέφαλος στην πρώτη του προσθήκη ενόψει της νέας σεζόν απέκτησε τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, με δαπανηρή αγορά από την Τράμπζονσπορ.

Φυσικά αυτή είναι μόλις η αρχή για την Ένωση, η οποία μπορεί να πηγαίνει ακόμα για 2+1 προσθήκες, όμως στόχος είναι να ενισχυθεί κατάλληλα για τη «ζαριά» της για το League Phase του Champions League. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Χαβιέ Ριμπάλτα, για το οποίο υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη εντός κλαμπ.

Μετά τη μεσοεπιθετική ενίσχυση με τον Ζούμπκοφ η ΑΕΚ κινείται για την ενίσχυση της στα στόπερ και στα χαφ. Από την άλλη αναμένεται να υπάρξουν και αποχωρήσεις, καθώς τόσο ο Νίκλας Ελίασον όσο και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς «ψάχνονται» στην αγορά, ενώ υπάρχει το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πένραϊς.