Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Το σχέδιο Ριμπάλτα, ο στόπερ και ο χαφ μετά τον Ζουμπκόφ»
Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ άρχισε το καλοκαίρι της με μεταγραφή και μάλιστα με εντυπωσιακή κίνηση. Ο Δικέφαλος στην πρώτη του προσθήκη ενόψει της νέας σεζόν απέκτησε τον διεθνή Ουκρανό εξτρέμ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, με δαπανηρή αγορά από την Τράμπζονσπορ.
Φυσικά αυτή είναι μόλις η αρχή για την Ένωση, η οποία μπορεί να πηγαίνει ακόμα για 2+1 προσθήκες, όμως στόχος είναι να ενισχυθεί κατάλληλα για τη «ζαριά» της για το League Phase του Champions League. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε στους Galacticos by Interwetten στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Χαβιέ Ριμπάλτα, για το οποίο υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη εντός κλαμπ.
Μετά τη μεσοεπιθετική ενίσχυση με τον Ζούμπκοφ η ΑΕΚ κινείται για την ενίσχυση της στα στόπερ και στα χαφ. Από την άλλη αναμένεται να υπάρξουν και αποχωρήσεις, καθώς τόσο ο Νίκλας Ελίασον όσο και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς «ψάχνονται» στην αγορά, ενώ υπάρχει το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πένραϊς.
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