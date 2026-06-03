Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ λίγο μετά τις υπογραφές με την ΑΕΚ πάτησε στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena και ξεναγήθηκε στο μουσείο ιστορίας του Δικεφάλου.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι με κάθε επισημότητα η πρώτη μεταγραφική κίνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος ανακοίνωσε την αγορά του διεθνή Ουκρανού εξτρέμ από την Τράμπζονσπορ και τη συμφωνία με τον παίκτη μέχρι το 2030.

Φυσικά, ο 29χρονος πήρε και την πρώτη του... Ενωσίτικη «γεύση», καθώς πάτησε για πρώτη φορά τον αγωνιστικό χώρο, μπήκε στα αποδυτήρια, ενώ ξεναγήθηκε στο μουσείο ιστορίας του συλλόγου, ώστε να μάθει ακόμα περισσότερα για την πορεία του συλλόγου.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ζούμπκοφ ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».