Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στο... σπίτι του μετά από δύο χρόνια και το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout σας παρουσιάζει τα πεπραγμένα του στη Σαουδική Αραβία.

Το «7» βρίσκεται ξανά στον φυσικό του κάτοχο. Σε εκείνον που πριν από δύο χρόνια, το άφησε δίπλα στη φωτογραφία που σηκώνει δακρυσμένος το Conference League στον ουρανό του γηπέδου της ΑΕΚ και γίνεται ο πρώτος Έλληνας αρχηγός που πανηγυρίσει μία ευρωπαϊκή κούπα για ελληνικό σύλλογο.

Ο Κώστας Φορτούνης έζησε την εμπειρία της Σαουδικής Αραβίας με τα χρώματα της Αλ Καλίτζ, σάρωσε τα πάντα στον δεύτερο χρόνο της παρουσίας του εκεί αλλά στα 34 του χρόνια, ήρθε η στιγμή του επαναπατρισμού για χάρη του Ολυμπιακού.

Το Gazzetta κάνει τον δικό του απολογισμό σε αυτή την διετία του Έλληνα μεσοεπιθετικού μακριά από τον Πειραιά με τη βοήθεια του Wyscout .

Η... χαρά των επιθετικών, «μαέστρος» και «μάγος»

Ο Φορτούνης είναι γνωστό ότι μπορεί να αγωνιστεί τόσο πίσω από τον φορ όσο και στα δύο άκρα της επίθεσης, κάτι που επανέλαβε και στην Αλ Καλίτζ υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη (και για μικρό χρονικό διάστημα του Πογιέτ). Αυτό αποδεικνύεται από το heatmap του Wyscout στα 59 ματς πρωταθλήματος με την αραβική ομάδα.

Όπως φαίνεται από τον χάρτη, λοιπόν, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό πίσω από τον επιθετικό αλλά και στα άκρα της επίθεσης με κύρια έμφαση τα αριστερά (αγαπημένη κίνηση να συγκλίνει προς τα μέσα με το δεξί). Από εκεί και πέρα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με εξαιρετικούς αριθμούς ως προς το δημιουργικό κομμάτι.

Το heatmap του Κώστα Φορτούνη στην διετία του στη Σαουδική Αραβία

Δεν είναι μόνο οι 15 ασίστ που έδωσε σε αυτά τα δύο χρόνια αλλά και η κυκλοφορία της μπάλας που περνούσε από τα πόδια του. Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 2937 πάσες (47 πάσες μ.ο. ανά ματς) και το ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 78% (!), από τα μεγαλύτερα στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα μέτρησε 4 σέντρες ανά ματς μ.ο. με 29% επιτυχία και ήταν μόνιμη τροφοδότηση για τους μεσοεπιθετικούς αφού μ.ο. 7 πάσες στο αντίπαλο τρίτο και 5 πάσες μ.ο. στο σημείο του πέναλτι με 70% και 50% επιτυχία αντίστοιχα (!). Η χαρά των επιθετικών με λίγα λόγια. Όπως καταλαβαίνουμε από τα παραπάνω, η συνεισφορά του στην κυκλοφορία της μπάλας για την Αλ Καλίτζ ήταν παραπάνω από εντυπωσιακή.

Παράλληλα, ο απολογισμός στο επιθετικό σκέλος ήταν 143 σουτ σε αυτά τα δύο χρόνια με το 40% αυτών να είναι στην εστία ενώ συνολικά είχε 139 ανακτήσεις με το 66% να είναι στο αντίπαλο μισό, βοηθώντας στο πρέσινγκ προς την αντίπαλη άμυνα. Όμως, ένα από τα στατιστικά που... μαγνήτισε τα βλέματα, ήταν οι ντρίμπλες του.

Ουκ ολίγες φορές ο κόσμος του αραβικού πρωταθλήματος στάθηκε στις προσωπικές ενέργειες του 34χρονου μεσοεπιθετικού, με τον ίδιο να πραγματοποιεί συνολικά 307 ντρίμπλες με το 61% από αυτές να είναι επιτυχημένες.

Η δεύτερη σεζόν ήταν «χάρμα οφθαλμών»

Αν και στην πρώτη του χρονιά στα νέα δεδομένα της Σαουδικής Αραβίας είχε εννιά γκολ και πέντε ασίστ, στη δεύτερη ήταν... εντυπωσιακός. Ο Φορτούνης έκανε double-double και μοιράστηκε τη θέση του στις κατατάξεις αξιολόγησης ανάμεσα στους κορυφαίους της λίγκας αλλά του πλανήτη.

Σε 29 παιχνίδια πρωταθλήματος κατάφερε να φτάσει τα δέκα γκολ και τις 12 ασίστ κατά τη διάρκεια της σεζόν με αποκορύφωμα την ματσάρα της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ίτιχαντ του Σέρτζιο Κοσεϊνσάο όπου είχε δύο γκολ και δύο ασίστ για να διαμορφωθεί το τελικό 4-4 (!) ενώ μέχρι το 47' το σκορ ήταν 4-0 υπέρ της ομάδας του Δώνη.

Άξιο αναφοράς ότι στο μεγαλύτερο διάστημα της χρονιάς, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπαιξε κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και ήταν από βασικότερες πηγές κινδύνου για τις αντίπαλες άμυνες, ειδικά στις πρώτες 11 αγωνιστικές όπου είχε ήδη φτάσει τα τέσσερα γκολ και τις δέκα ασίστ.

Ανάμεσα στους κορυφαίους

Δεν είναι μόνο οι αριθμοί αλλά και το σε τι λίστες μπήκε το όνομα του Κώστα Φορτούνη. Όταν αναφέρουμε ότι ήταν εκ των κορυφαίων της λίγκας, είναι με αποδείξεις. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των ασίστ κατάφερε να τερματίσει 2ος πίσω μόνο από τον Ζοάο Φέλιξ που είχε 14 ασίστ σε 33 ματς.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με τις 12 ασίστ κατάφερε να βάλει από κάτω σπουδαίους μεσοεπιθετικούς όπως ο Κομάν, ο Μάλκομ, ο Μαχρέζ, ο Καράσκο και φυσικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Παράλληλα το όνομά του ήταν στην πρώτη 10άδα των παικτών με συνολική συμμετοχή σε γκολ.

Ο Φορτούνης έπιασε τον αριθμό 22 (10 γκολ - 12 ασίστ) και τερμάτισε στην 9η θέση έχοντας μπροστά του, τους Τόνεϊ, Φέλιξ, Κουινόνες, Κριστιάνο Ρονάλντο, Καράσκο, Κινγκ, Μαρτίνες και Βαϊνάλντουμ ενώ έβαλε από κάτω τον Κομάν, τον Μπενζεμά, τον Λακαζέτ και τον Νέβες μεταξύ άλλων.

Παρότι είναι 34 ετών, ο Κώστας Φορτούνης απέδειξε σε αυτά τα δύο χρόνια ότι παραμένει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές και έρχεται στην Ελλάδα για να επαναφέρει τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Εκεί που τον άφησε πριν από δύο χρόνια.