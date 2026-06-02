Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ισπανό δεξιό μπακ, Νταβίντ Σιμόν.

Μετά από μια επιτυχημένη διετία ο «κύκλος» του Νταβίντ Σιμόν στην Κηφισιά έκλεισε. Το συμβόλαιο του 37χρονου δεξιού μπακ ολοκληρώνεται και δεν θα ανανεωθεί, συνεπώς είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ισπανός προέρχεται από σεζόν με 28 εμφανίσεις και 1 ασίστ, όντας... αναντικατάστατος στο πρώτο μισό της σεζόν, ενώ ήταν ο βασικός μπακ της Κηφισιάς στη σεζόν της άμεσης επανόδου από τη Super League 2.

Συνολικά αυτή τη διετία μέτρησε 57 συμμετοχές, με τρία γκολ, εκ των οποίων το νικητήριο στην κομβική νίκη στην έδρα του Πανιωνίου (0-1) στην «κούρσα» ανόδου με την Καλαμάτα. Ο αμυντικός από τα Κανάρια Νησιά πριν γίνει κάτοικος Βορείων Προαστίων ήταν μια τριετία στη Λαμία και δεν αποκλείεται να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στα μέρη μας.

Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό σκέλος για την πλευρά της Κηφισιάς από τη στιγμή που ολοκληρώνεται και ο δανεισμός του Κονατέ από την Κλερμόν και δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα συνεχίσει τη δεδομένη χρονική στιγμή το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο χρειάζεται δύο δεξιά μπακ.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Νταβίντ Σιμόν, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε την τελευταία διετία, καθότι εξελίχθηκε σε ένα κομμάτι μείζονος σημασίας στις μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».