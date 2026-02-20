Ο αριστερός μπακ της Κηφισιάς, Λουτσιάνο Μαϊντάνα, υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος στο δεξί πόδι.

Αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε για την Κηφισιά στο ισόπαλο ματς με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη. Ο λόγος για τον Λουτσιάνο Μαϊντάνα, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο στο πρώτο μέρος και άφησε τη θέση του στον Γιασέρ Λαρουσί.

O Aργεντινός αριστερός μπακ υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος για ρήξη τύπου bucket handle του έξω μηνίσκο. υΗ επιστροφή στην αγωνιστική δράση εκτιμάται στις τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως ο 23χρονος αμυντικός αναμένεται να χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας με Άρη στη Θεσσαλονίκη, Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ στη Νεάπολη, Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, Βόλο στη Νίκαια και ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το καλό για τον Σεμπάστιαν Λέτο είναι η επιστροφή του βασικού αριστερού μπακ, Γιασέρ Λαρουσί, ο οποίος ξεπέρασε τη βαριά θλάση που έχει υποστεί, ενώ μέλος του ρόστερ είναι και ο Διαμαντής Χουχούμης.

Η ενημέρωση της Κηφισιάς

«Ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα, ο οποίος τραυματίστηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, υποβλήθηκε με επιτυχία σε αρθροσκοπική επέμβαση γόνατος για ρήξη τύπου bucket handle του έξω μηνίσκου στο δεξί πόδι.

Πραγματοποιήθηκε χειρουργικός καθαρισμός και μερική μηνισκεκτομή χωρίς επιπλοκές.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας ξεκινά άμεσα επιταχυνόμενο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση εκτιμάται στις τρεις (3) με τέσσερις (4) εβδομάδες».