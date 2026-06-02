Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις αφίξεις Νίστρουπ - Μπαλντίνι στην Αθήνα, τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού και τη σημασία της πρώτης, απρόσμενης, κίνησης της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ ήρθε τη Δευτέρα στην Αθήνα και φεύγει αύριο ή μεθαύριο. Ο Φράνκο Μπαλντίνι αναμένεται στη χώρα μας αύριο ή την Πέμπτη για συζητήσεις κυρίως με τον Γιάννη Αλαφούζο, ίσως και με τους τεχνικούς διευθυντές. Περίπου 20 μέρες μετά τη λήξη της σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει απαντήσει στο βασικότερο ερώτημα του καλοκαιριού – δηλαδή στο ποιος θα διαδεχθεί τον Ράφα Μπενίτεθ – αλλά ακόμα μεταγραφή δεν έχει κάνει, παρότι έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση και αρχίζει μαζί με τον ΠΑΟΚ πιο νωρίς το ευρωπαϊκό του ταξίδι στη σεζόν.

Δεν είναι και τόσο... κακό όσο φαίνεται το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει κάνει...σεφτέ. Εφυγαν αρκετοί: Λαφόν, Σάντσες, Τζούρισιτς, Κώτσιρας. Ερνάντεθ, Σισοκό. Κάπως «ελάφρυνε» το ρόστερ, αλλά δεν αρκεί. Ούτε ήταν... δύσκολες αυτές οι αποφάσεις, ίσως με εξαίρεση του Λαφόν, ο οποίος ήθελε συμβόλαιο άνω των δύο εκατ. Ευρώ ετησίως – μακάρι το παλικάρι να τα βρει κάπου αλλού. Οι δύσκολες αποφάσεις θα είναι οι επόμενες. Και είναι θετικό δείγμα γραφής για τον Παναθηναϊκό ότι δεν έχει προχωρήσει σε καμία τελική κίνηση για παίκτη προτού να συζητηθεί με τον Νίστρουπ, αν και οι λίστες είναι έτοιμες, με πολλά ονόματα ανά θέση και με έτοιμη αξιολόγηση.

Αυτό το τριήμερο – τετραήμερο είναι το πιο σημαντικό για ολόκληρο το καλοκαίρι του Παναθηναϊκού. Διότι σ' αυτές τις λιγοστές ώρες και μέχρι την επιστροφή του Νίστρουπ για την έναρξη της προετοιμασίας, χαράχθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της μεταγραφικής σεζόν. Κι αν είναι όντως προτεραιότητες και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις των media βάσει λογικών συνειρμών ο νέος τερματοφύλακας, ένας στόπερ, ένας χαφ και ένας φορ, θα φανεί εντός του επόμενου μηνός. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι διοίκηση και προπονητής έχουν καλύτερη χημεία και πολύ μεγαλύτερη ταύτιση ιδεών συγκριτικά με την περίοδο Μπενίτεθ, αλλά μετά πρώτα «μέλια» του γάμου σίγουρα θα προκύψουν και οι αντιθέσεις, των οποίων η διαχείριση από αμφότερες τις πλευρές κρίνει εν πολλοίς και τη διάρκεια των σχέσεων. Πάντως ο Νίστρουπ, μετά το κρεσέντο πωλήσεων της Κοπεγχάγης τα δύο τελευταία καλοκαίρια είχε την επαγγελματική ανάγκη να αισθανθεί ισοϋψής των διοικούντων στο μεταγραφικό πλάνο και αυτό το «κουτάκι» ο Παναθηναϊκός του το γεμίζει...

Την ίδια ώρα η ΑΕΚ έκανε το πρώτο «μπαμ» του καλοκαιριού, υπό την έννοια του ότι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό ήταν αναμενόμενη και έτοιμη. Τι είδους... «καρπούζι» θα της βγει της ΑΕΚ ο Ζουμπκόφ θα το δούμε στο γήπεδο. Προφανώς δεν μιλάμε για έναν top class εξτρέμ. Μιλάμε, όμως, για έναν πάρα πολύ καλό αθλητή, με ιδιαίτερη ικανότητα στις ασίστ, δηλαδή στην τροφοδοσία των φορ. Δεν είναι τόσο «εκτελεστικός», είναι πιο δημιουργικός (περισσότερες ασίστ από γκολ και στην Φερεντσβάρος και στη Σαχτάρ και στην Τραμπζοσπόρ). Μιλάμε, επίσης για έναν παίκτη που έχει πάρει επτά πρωταθλήματα στα 30 του, συνεπώς είναι μαθημένος σε συνθήκες ανταγωνισμού, πίεσης, υψηλών στόχων, για έναν παίκτη με 45 συμμετοχές στην εθνική Ουκρανίας, για έναν εξτρέμ με παραστάσεις πολλές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (58 ματς).

Εκτός από όλα αυτά, όμως, τρεις είναι οι σημαντικότερες πτυχές αυτής της μεταγραφής από την ΑΕΚ: Α) Οτι δεν δίστασε να πάει σε αγορά και μάλιστα ύψους 5 εκατ. Ευρώ για έναν παίκτη που δεν κουβαλάει ίχνος «χρυσόσκονης» Β) Οτι δεν δίστασε να του κάνει συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια: υπερβολικό μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, αλλά μεγάλο δέλεαρ για τον παίκτη, του οποίου η νοοτροπία προφανώς έχει τσεκαριστεί από τους αρμόδιους. Γ) Οτι εφόσον βρήκε παίκτη που της άρεσε και προέκυψαν οι προϋποθέσεις για μεταγραφή, δεν... άφησε το θέμα να σέρνεται, παρότι έχει μπόλικο χρόνο μπροστά της και τις λιγότερες ανάγκες πρώτης γραμμής συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της.

Υ.Γ. Λογικές ήταν οι ψήφοι υπέρ της παραμονής Λανουά. Ο Γάλλος θα είναι ο πρώτος αλλοδαπός επικεφαλής της ΚΕΔ που θα παραμείνει στη χώρα μας για τέσσερα χρόνια. Την ανανέωση της εμπιστοσύνης όλων πλην Ολυμπιακού την κέρδισε επειδή μόνο ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι στη δεύτερη σεζόν του (μετά το «τρεμπλ» των ερυθρόλευκων δηλαδή στην πρώτη σεζόν Λανουά) ο επικεφαλής της ΚΕΔ τον έχει βάλει στο στόχαστρο. Αίσθησή μας είναι ότι πέραν του προφανούς (άξια κατανεμήθηκαν οι θέσεις και τα τρόπαια στις δύο τελευταίες σεζόν) πως ο Γάλλος έχει πρόβλημα στους ορισμούς ξένων λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, αλλά «βρώμικα» σε γενικές γραμμές δεν παίζει και ειδικά στον τομέα εκπαίδευσης/ανάπτυξης η ΚΕΔ έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Δεδομένου ότι ζει και εργάζεται ίσως στο πιο τοξικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον όλης της Ευρώπης, η συνολική παρουσία του έως τώρα έχει θετικό πρόσημο, έχοντας κάνει και κάποιες μεγάλες γκέλες, κυρίως με πολύ λάιτ «ποινές» σε διαιτητές που επανειλημμένως έχουν δώσει δικαιώματα. Βεβαίως και θα μπορούσε να βρεθεί ικανότερος επικεφαλής της ΚΕΔ, αλλά μέχρι να μάθει εδώ πρόσωπα και πράγματα, θα χρειαζόταν ένα εξαμηνάκι. Αφήστε που «λευκή επιταγή» δεν έχει ούτε από την ΑΕΚ, ούτε από τον Παναθηναϊκό. Ούτε καν από τον ΠΑΟΚ...