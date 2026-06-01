Νίστρουπ: Στην Αθήνα σήμερα ο νέος κόουτς του Παναθηναϊκού
Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει πλέον στην εποχή Νίστρουπ, με τον Δανό προπονητή να έρχεται σήμερα (1/6) στην χώρα μας για τις πρώτες του δια ζώσης επαφές με τη διοίκηση της ομάδας.
Ο 38χρονος κόουτς μόλις προσγειωθεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Πρασίνων, Γιάννη Αλαφούζο και με τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως τον Αθλητικό Διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.
Το θέμα το οποίο θα πέσει πρώτο στο τραπέζι είναι αυτό των μεταγραφών, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στον σχεδιασμό τους εν όψει της έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας του «τριφυλλιού». Αυτό σημαίνει ότι θα συζητηθούν και τα ονόματα που θα παραχωρηθούν ή θα αποχωρήσουν από την ομάδα μόλις λήξουν τα συμβόλαιά τους.
Ο Νίστρουπ αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα από την «πράσινη» ΠΑΕ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.