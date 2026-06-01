Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται σήμερα (1/6) στην Αθήνα για να γνωριστεί και να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Στο τραπέζι ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει πλέον στην εποχή Νίστρουπ, με τον Δανό προπονητή να έρχεται σήμερα (1/6) στην χώρα μας για τις πρώτες του δια ζώσης επαφές με τη διοίκηση της ομάδας.

Ο 38χρονος κόουτς μόλις προσγειωθεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Πρασίνων, Γιάννη Αλαφούζο και με τα υπόλοιπα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως τον Αθλητικό Διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.

Το θέμα το οποίο θα πέσει πρώτο στο τραπέζι είναι αυτό των μεταγραφών, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στον σχεδιασμό τους εν όψει της έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας του «τριφυλλιού». Αυτό σημαίνει ότι θα συζητηθούν και τα ονόματα που θα παραχωρηθούν ή θα αποχωρήσουν από την ομάδα μόλις λήξουν τα συμβόλαιά τους.

Ο Νίστρουπ αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα από την «πράσινη» ΠΑΕ.