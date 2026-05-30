Η ανάγκη για προσωπικότητες και killer αλλά πάνω από όλα είναι ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για κάποια θέματα της μεταγραφικής ενίσχυσης του Παναθηναϊκού χωρίς να ξεχνά τον πιο σημαντικό παράγοντα.

Το 2024 ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο. Το 2025 ο Ρουί Βιτόρια. Το φετινό θα είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Όταν από σεζόν σε σεζόν, από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, ο προπονητής είναι διαφορετικός, χαρακτηριστικά ομάδας είναι απίθανο να δημιουργηθούν. Συνέχεια, συνέπεια, αγωνιστική ταυτότητα. Αγνοούνται. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πολύ ακριβά το λάθος της πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ, τόσο οικονομικά όσο και ποδοσφαιρικά και για ακόμη μία pre season ο προπονητής αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση μίας πρωταθληματικής ομάδας.

Όταν ο προπονητής έχει καταφέρει να ''χτίσει'' συνήθειες, αναγνωρίσιμο από τους παίκτες σχέδιο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, τότε προφανώς οι μεταγραφές, η βελτίωση των ''εργαλείων'' είναι το πλέον σημαντικό. Για ακόμη μία χρονική περίοδο, όμως, μετά την φυγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα Χριστούγεννα του 2023, για τον Παναθηναϊκό είναι ζωτικής σημασίας να του ''βγει'' ο προπονητής. Να καταφέρει ο Νίστρουπ να δημιουργήσει μία καλή ομάδα, ένα ανταγωνιστικό σύνολο, να έχει η δουλειά του Δανού κόουτς άμεσο αντίκτυπο και θετική επιρροή σε έναν χιλιοταλαιπωρημένο ποδοσφαιρικό οργανισμό.

Πάντα, από πάντα και για πάντα η πιο σημαντική μεταγραφή για έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο είναι ο προπονητής. Ένας προπονητής, ο Νίστρουπ, του οποίου το αγωνιστικό μοντέλο είναι απόλυτα συμβατό με τον Παναθηναϊκό, όπως η δίψα και η φιλοδοξία του που σε συνδυασμό με την εξαιρετική παρουσία στη Κοπεγχάγη, δημιουργούν ένα πακέτο που έχει ποδοσφαιρική λογική αλλά ποτέ και κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία.

Η ανάγκη για leaders πάνω στο χορτάρι

Στη μεταγραφική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για να ενισχυθεί κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο και τα άκρα της άμυνας, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, στο δεξί ''φτερό'' της επίθεσης και στη κορυφή αυτής.

Δύσκολα δεν θα γράψουν διψήφιο αριθμό οι νέες προσθήκες αλλά ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά, προφίλ, αγωνιστικό dna σε κάθε θέση, το Τριφύλλι έχει ανάγκη να βάλει leaders στο έμψυχο δυναμικό του.

Να βάλει προσωπικότητες που θα έχουν την ποιότητα αλλά και την πνευματική επάρκεια, ώστε στα δύσκολα να βγαίνουν μπροστά, να κάνουν την διαφορά, να μπορούν να ''τραβήξουν'' και τους υπόλοιπους προς τα πάνω. Τα τελευταία χρόνια, σε αυτό το κομμάτι οι «πράσινοι» υστερούν και εκτός από ποιότητα, καλούνται να βάλουν και προσωπικότητες στο ρόστερ τους.

Μήπως η μεταγραφή του φορ είναι ξανά η πιο κομβική;

Το καλοκαίρι του 2025 ο Παναθηναϊκός έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή φορ μετά από εκείνη του Τζιμπρίλ Σισέ. Τα «έσκασε» για τον Σίριλ Ντέσερς, έναν serial killer υψηλού επιπέδου. Ο Νιγηριανός φορ, όμως, είχε πολλαπλά ραντεβού με την ατυχία και θα επιστρέψει προς τα τέλη του καλοκαιριού μετά από πολύμηνη αποχή. Άρα θα είναι ένα ερωτηματικό η κατάστασή του. Το ταβάνι του Σφιντέρσκι είναι δεδομένο και σχετικά χαμηλό, ο Πάντοβιτς αποτελεί ερωτηματικό αλλά θα μπορούσε με τον νέο προπονητή να βρει ρόλο και στο τέλος της ημέρας υπάρχει μόνο η σίγουρη λύση του Ανδρέα Τεττέη.

Ο Έλληνας στράικερ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο του εξάμηνο με την πράσινη φανέλα. Χωρίς εκείνον η καταστροφή της πέμπτης θέσης πιθανότατα θα είχε γίνει πραγματικότητα. Μόνος του τράβηξε το κουπί μέσα σε ένα άθλιο ποδοσφαιρικό σύνολο και οδήγησε στη συμμετοχή στα play offs. Το συνολικό του πακέτο είναι καταπληκτικό αλλά αυτή την στιγμή δεν είναι killer. Μπορεί να γίνει; Αν δουλέψει σκληρά, μεθοδικά, ναι μπορεί να βελτιώσει την μοναδική του αδυναμία που είναι τα τελειώματα των φάσεων.

Όπως και πέρσι το καλοκαίρι, όπου είχε στο ρόστερ τον Ιωαννίδη, έτσι και φέτος ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από έναν σκόρερ. Όπως η ΑΕΚ έχει τον Γιόβιτς, όπως ο Ολυμπιακός έχει τον Ελ Καμπί, όπως οι περισσότερες ομάδες που πήραν το ελληνικό πρωτάθλημα και διέθεταν ένα «κανόνι» στη θέση του σέντερ φορ. Ακόμη και το τελευταίο των «πρασίνων» είχε σημείο αναφοράς τον Τζιμπρίλ Σισέ, το μακρινό 2010.

Ίσως και αυτό το καλοκαίρι η μεταγραφή του σέντερ φορ να είναι η πλέον κομβική...