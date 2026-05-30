Η ανάγκη για προσωπικότητες και killer αλλά πάνω από όλα είναι ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό...
Το 2024 ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο. Το 2025 ο Ρουί Βιτόρια. Το φετινό θα είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Όταν από σεζόν σε σεζόν, από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, ο προπονητής είναι διαφορετικός, χαρακτηριστικά ομάδας είναι απίθανο να δημιουργηθούν. Συνέχεια, συνέπεια, αγωνιστική ταυτότητα. Αγνοούνται. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πολύ ακριβά το λάθος της πρόσληψης του Ράφα Μπενίτεθ, τόσο οικονομικά όσο και ποδοσφαιρικά και για ακόμη μία pre season ο προπονητής αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την εμφάνιση μίας πρωταθληματικής ομάδας.
Όταν ο προπονητής έχει καταφέρει να ''χτίσει'' συνήθειες, αναγνωρίσιμο από τους παίκτες σχέδιο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, τότε προφανώς οι μεταγραφές, η βελτίωση των ''εργαλείων'' είναι το πλέον σημαντικό. Για ακόμη μία χρονική περίοδο, όμως, μετά την φυγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα Χριστούγεννα του 2023, για τον Παναθηναϊκό είναι ζωτικής σημασίας να του ''βγει'' ο προπονητής. Να καταφέρει ο Νίστρουπ να δημιουργήσει μία καλή ομάδα, ένα ανταγωνιστικό σύνολο, να έχει η δουλειά του Δανού κόουτς άμεσο αντίκτυπο και θετική επιρροή σε έναν χιλιοταλαιπωρημένο ποδοσφαιρικό οργανισμό.
Πάντα, από πάντα και για πάντα η πιο σημαντική μεταγραφή για έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο είναι ο προπονητής. Ένας προπονητής, ο Νίστρουπ, του οποίου το αγωνιστικό μοντέλο είναι απόλυτα συμβατό με τον Παναθηναϊκό, όπως η δίψα και η φιλοδοξία του που σε συνδυασμό με την εξαιρετική παρουσία στη Κοπεγχάγη, δημιουργούν ένα πακέτο που έχει ποδοσφαιρική λογική αλλά ποτέ και κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία.
Η ανάγκη για leaders πάνω στο χορτάρι
Στη μεταγραφική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για να ενισχυθεί κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο και τα άκρα της άμυνας, στον άξονα της μεσαίας γραμμής, στο δεξί ''φτερό'' της επίθεσης και στη κορυφή αυτής.
Δύσκολα δεν θα γράψουν διψήφιο αριθμό οι νέες προσθήκες αλλά ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά, προφίλ, αγωνιστικό dna σε κάθε θέση, το Τριφύλλι έχει ανάγκη να βάλει leaders στο έμψυχο δυναμικό του.
Να βάλει προσωπικότητες που θα έχουν την ποιότητα αλλά και την πνευματική επάρκεια, ώστε στα δύσκολα να βγαίνουν μπροστά, να κάνουν την διαφορά, να μπορούν να ''τραβήξουν'' και τους υπόλοιπους προς τα πάνω. Τα τελευταία χρόνια, σε αυτό το κομμάτι οι «πράσινοι» υστερούν και εκτός από ποιότητα, καλούνται να βάλουν και προσωπικότητες στο ρόστερ τους.
Μήπως η μεταγραφή του φορ είναι ξανά η πιο κομβική;
Το καλοκαίρι του 2025 ο Παναθηναϊκός έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή φορ μετά από εκείνη του Τζιμπρίλ Σισέ. Τα «έσκασε» για τον Σίριλ Ντέσερς, έναν serial killer υψηλού επιπέδου. Ο Νιγηριανός φορ, όμως, είχε πολλαπλά ραντεβού με την ατυχία και θα επιστρέψει προς τα τέλη του καλοκαιριού μετά από πολύμηνη αποχή. Άρα θα είναι ένα ερωτηματικό η κατάστασή του. Το ταβάνι του Σφιντέρσκι είναι δεδομένο και σχετικά χαμηλό, ο Πάντοβιτς αποτελεί ερωτηματικό αλλά θα μπορούσε με τον νέο προπονητή να βρει ρόλο και στο τέλος της ημέρας υπάρχει μόνο η σίγουρη λύση του Ανδρέα Τεττέη.
Ο Έλληνας στράικερ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο του εξάμηνο με την πράσινη φανέλα. Χωρίς εκείνον η καταστροφή της πέμπτης θέσης πιθανότατα θα είχε γίνει πραγματικότητα. Μόνος του τράβηξε το κουπί μέσα σε ένα άθλιο ποδοσφαιρικό σύνολο και οδήγησε στη συμμετοχή στα play offs. Το συνολικό του πακέτο είναι καταπληκτικό αλλά αυτή την στιγμή δεν είναι killer. Μπορεί να γίνει; Αν δουλέψει σκληρά, μεθοδικά, ναι μπορεί να βελτιώσει την μοναδική του αδυναμία που είναι τα τελειώματα των φάσεων.
Όπως και πέρσι το καλοκαίρι, όπου είχε στο ρόστερ τον Ιωαννίδη, έτσι και φέτος ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από έναν σκόρερ. Όπως η ΑΕΚ έχει τον Γιόβιτς, όπως ο Ολυμπιακός έχει τον Ελ Καμπί, όπως οι περισσότερες ομάδες που πήραν το ελληνικό πρωτάθλημα και διέθεταν ένα «κανόνι» στη θέση του σέντερ φορ. Ακόμη και το τελευταίο των «πρασίνων» είχε σημείο αναφοράς τον Τζιμπρίλ Σισέ, το μακρινό 2010.
Ίσως και αυτό το καλοκαίρι η μεταγραφή του σέντερ φορ να είναι η πλέον κομβική...
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.