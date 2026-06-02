Ο έμπειρος χαφ παρά τις αναφορές για Μπιλμπάο αλλά και την προσπάθεια της Ράγιο Βαγιεκάνο θα υπογράψει στον Ολυμπιακό εντός των επόμενων ημερών.

Στις 20 Μαΐου, το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πρώτο για το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ, που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Από τότε πέρασαν αρκετές ημέρες αλλά παρά την σφήνα της Μπιλμπάο και τις πληροφορίες ότι φερόταν να είναι κοντά για την απόκτηση του πολύπειρου χαφ αλλά και τις προσπάθειες της Ράγιο να τον κρατήσει ο ίδιος παραμένει σε τροχιά για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.

Όπως δηλαδή σας είχαμε προϊδεάσει σχετικά και μετά τον τελικό του Conference. Ο Λόπεθ είναι φυσικά ένας παίκτης που ήξερε και ξέρει καλά ο Μεντιλίμπαρ και προφανώς και τον ήθελε στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ο Ουνάι Λόπεθ - όπως διαφαινόταν εδώ και μέρες - θα βρεθεί στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Το νέο του συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους θα είναι διάρκειας 2+1 χρόνων. Σε αυτήν την φάση δε εκτός από τον Λόπεθ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα να προκύψει κίνηση και για έναν ακόμα μέσο.

