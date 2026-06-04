Νικολακόπουλος στους Galacticos: Οι εξελίξεις με Ποντένσε, Κάρμο και Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ανέλυσε συγκεκριμένες περιπτώσεις σχετικά με τους Ερυθρόλευκους.
Τις εξελίξεις στα θέματα με τους Ντάνιελ Ποντένσε (ο οποίος είτε θα παραχωρηθεί με μεταγραφή είτε με δανεισμό από την Αλ Σαμπάμπ), Νταβίντ Κάρμο και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πάντα ως προς τον Ολυμπιακό ανέλυσε στους Galacticos by Interwetten ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών, Κώστας Νικολακόπουλος. Για τον Ουκρανό διεθνή στράικερ υπάρχει και η παράμετρος της Λιόν ως προς το μέλλον του.
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