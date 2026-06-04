Ροντινέι: «Αντσελότι ο χρόνος σου τελείωσε, έγινα Έλληνας!»
Έριξε... χυλόπιτα στη Βραζιλία του Αντσελότι ο «'Ελληνας» Ροντινέι! Ο παίκτης του Ολυμπιακού είχε διάθεση αυτοσαρκασμού, ντύθηκε με φανέλα γαλανόλευκης και «απέρριψε» τη Σελεσάο του Καρλίτο, δέκα μέρες πριν την πρεμιέρα της πατρίδας του στο Μουντιάλ, απέναντι στο Μαρόκο του Ελ Καμπί (14/06).
Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος δεξιός μπακ των Πειραιωτών σε ανάρτησή του στο Instagram αφού έκανε χιούμορ απευθυνόμενος προς τον εκλέκτορα της πατρίδας του για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και εξέφρασε την επιθυμία του η Βραζιλία να κατακτήσει το έκτο «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της.
Δείτε την ανάρτησή του:
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