Σε δημοσίευμα στο Μεξικό υποστηρίζουν ότι ο Σάντσες θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ.

Οι Μεξικανοί ανάβουν φωτιές με τον Χόρχε Σάντσες. Υποστηρίζουν ότι ο 28χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Κρουζ Αζούλ τον περασμένο Γενάρη θέλει ν' αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ κι ότι του οφείλονται χρήματα!

«Ο Χόρχε Σάντσες θα επιδιώξει να φύγει από τον ΠΑΟΚ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο σύλλογος δεν έχει εκπληρώσει όσα συμφώνησαν με τον Μεξικανό μπακ και επιπλέον του χρωστάει δύο μήνες μισθού. Πολλές ομάδες στην Ευρώπη τον παρακολουθούν ήδη από κοντά, μαζί με δύο συλλόγους της εγχώριας λίγκας».

Ο Σάντσες κατέγραψε 11 συμμετοχές στον ΠΑΟΚ, ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029. Ο ίδιος αποκτήθηκε με ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Στο Μεξικό, παράλληλα, σε σάιτ που ασχολούνται με την Κρουζ Αζούλ, αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι σχεδόν απίθανο να δώσει 5 εκατ. ευρώ που είναι η ρήτρα για τον Γιώργο Γιακουμάκη και δεν αποκλείουν την επιστροφή του Έλληνα φορ.

🚨🇲🇽 ¡CONFIRMADO!



Jorge Sánchez buscará salir del PAOK tras la Copa del Mundo



💰 El club no habría cumplido lo acordado con el lateral mexicano y, además, le adeudaría dos meses de salario 😬



🌍 Varios equipos en Europa ya lo siguen de cerca, junto con dos clubes de la Liga MX… pic.twitter.com/koWjK7BNtC May 31, 2026



