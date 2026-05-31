Η τελευταία εικόνα του ΠΑΟΚ και οι στόχοι στα 101 χρόνια…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για όλο τον ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες του και πώς άφησαν αυτή τη σεζόν, τι εικόνα διαμόρφωσαν ενόψει και της νέας χρονιάς…

Εννοείται ότι ΠΑΟΚ ΔΕΝ είναι μόνο ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να είναι μόνο ποδόσφαιρο, ένας τόσο μεγάλος Σύλλογος, ο μόνος που έχει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ενεργά τμήματα σε άνδρες και γυναίκες στην πρώτη κατηγορία των πέντε βασικών ομαδικών αθλημάτων. ΠΑΟΚ είσαι…

Το ποδόσφαιρο φέτος απέτυχε και αυτή η τελευταία εικόνα με το σοκαριστικό φινάλε, συνοδεύει όλο το καλοκαίρι! Είναι μοιραίο ότι αυτό που «κατάφερε» η ομάδα του Λουτσέσκου στο τέλος, προκαλεί εφιάλτες και εκνευρισμό και ένα γενικό χάλασμα για πολύ καιρό. Ο, τι και αν έγινε από τον Φεβρουάριο και μετά, ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο και τη δεύτερη θέση στους δύο τελικούς που έδωσε σε Βόλο και Λεωφόρο, δεν δικαιολογείται με τίποτα.

Ένας από τους λόγους που ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ απογοήτευσε, έχει να κάνει και με το ότι αυτή η ίδια ομάδα, δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στη διάρκεια της σεζόν. Όλη η Ελλάδα τους παραδέχθηκε (αυτούς τους ίδιους που στο τέλος ξεφωνήθηκαν) όλοι τους έχρισαν φαβορί, αλλά τις φοβερές δυσκολίες που προκλήθηκαν δεν τις διαχειρίστηκαν και τελικά απέτυχαν σε όλα.

Είναι άδικο να θεωρούμε ότι… έχουμε την ομάδα που έπαιξε το τελευταίο ματς. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο αποτελεί μία από τις κατάρες της ποδοσφαιρικής… άποψης που όλοι έχουν ειδικά στην Ελλάδα. ΟΧΙ! Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός της Λεωφόρου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει κανονικά να κρίνεται από τα 56 ματς που έδωσε σε όλες τις διοργανώσεις. Η αποτυχία δεν αλλάζει, αλλά ακόμη και όταν βγάζουμε συμπεράσματα για τη συνέχεια, αυτά οφείλουν να διαμορφώνεται από τη συνολική εικόνα.

Κάπως έτσι η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι…

- Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να αλλάξει τη λειτουργία της ΠΑΕ και τη σχέση της με το αγωνιστικό

- Η ομάδα χρειάζεται να απομακρύνει όσους απέτυχαν, να φέρει σε δεύτερο ρόλο μερικούς από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων ετών και να ενισχυθεί ποιοτικά και αθλητικά με παίκτες που θα γεμίσουν το ρόστερ

Λογικά από αυτή την εβδομάδα, στις αρχές Ιουνίου θα έχουμε δείγματα γραφής

ΤΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Χθες αποχαιρέτησε τη σεζόν και τον κόσμο του ΠΑΟΚ και η ομάδα μπάσκετ. Όπως ακριβώς έπρεπε. Με ένα μεγάλο χειροκρότημα για την εξαιρετική προσπάθεια σε όλη τη χρονιά. Μία ομάδα που ξεκίνησε με λίγα μέσα και μικρό ταβάνι από πλευράς μπάτζετ, αλλά αρχικά έφθασε στο 9-2 στο πρωτάθλημα και σε σχεδόν αλάνθαστη πορεία στην Ευρώπη.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας και η ξαφνική ενίσχυση του ρόστερ, έφερε μία ανισορροπία την οποία ο Ζντοβς δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Τα κατάφερε ο Μπούτσκος! Πολύ μπάσκετ ο άνθρωπος… Πάρα πολύ! Μπράβο του γι αυτό που κατάφερε να παρουσιάσει, ομάδα που έφθασε ταβάνι στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη δεν τα κατάφερε για ένα κακό ημίχρονο.

Μεγάλο χειροκρότημα για όλους και φυσικά ανυπομονησία για την επόμενη σεζόν όπου ο πήχης έχει μπει πολύ πιο ψηλά

* Η νέα ιδιοκτησία λογικά είδε (και στα ματς με τον ΠΑΟ) και κατάλαβε τα τεράστια αδιέξοδα του ελληνικού μπάσκετ και είναι υποχρεωμένη αν θέλει να πρωταγωνιστήσει, να αλλάξει πρώτα απ’ όλα το περιβάλλον μέσα στο οποίο παίζεται το μπάσκετ στη χώρα.



* Γιατί να μην αναφερθούμε και στα άλλα; Ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ έκανε την προσπάθειά του, έφθασε στον τελικό του πρωταθλήματος και μέχρι εκεί. Πιο μεγάλη είναι η ανησυχία για την επόμενη σεζόν, αφού όλοι οι ανταγωνιστές είναι έτοιμοι και ο ΠΑΟΚ μετράει παίκτες, αλλά και πόρους για να διαπιστώσει τι ομάδα μπορεί να κάνει. Δύσκολα τα πράγματα…

Ευτυχώς για φέτος οι γυναίκες «έσωσαν» την κατάσταση και πέρα από τους τίτλους έφεραν και κόσμο στο γήπεδο. Οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο χάντμπολ. Πανάξιες νταμπλούχες και μπράβο τους, γιατί εκτός των άλλων μας έχουν πείσει ότι και του χρόνου το ίδιο θα επιχειρήσουν να κάνουν και έχουν πολλές ελπίδες να το πετύχουν.

* Κάτι τελευταίο για όλο -σχεδόν- τον ΠΑΟΚ: Σκεφτείτε την επικοινωνιακή παγίδα των 100 ετών: Ο ΠΑΟΚ και στα 101 του χρόνια, τους ίδιους ακριβούς στόχους θα έχει, με το μπάσκετ βέβαια να βλέπει πιο ψηλά! Τόσο απλά έπρεπε να το σκεφτούν όσοι πιέστηκαν στα εκατό…