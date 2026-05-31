Ο άσος και αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν βασικός στο φιλικό της Σερβίας με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Οι Σέρβοι αντιμετώπισαν στην Πορτογαλία την αφρικανική ομάδα, η οποία θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε λίγες μέρες και ηττήθηκαν 3-0.

Με τον Βέλικο Παούνοβιτς στον πάγκο, η Σερβία παρατάχθηκε με πολλά νέα πρόσωπα και ηττήθηκε 3-0 με κατεβασμένα τα χέρια, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ φόρεσε μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε ένα φάουλ που κόντραρε κι έφυγε λίγο άουτ. Στο 77' ο Ζίβκοβιτς αντικαταστάθηκε από τον Ιβάνοβιτς.

Η Σερβία να θυμίσουμε ότι είναι στον όμιλο της Εθνικής μας στο Nations League με Γερμανία και Ολλανδία και μάλιστα είναι ο πρώτος αντίπαλος της γαλανόλευκης στο Βελιγράδι στις 24 Σεπτεμβρίου.