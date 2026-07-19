Σαμσουνσπόρ για Φαν Ντρόνγκελεν: «Ένα από τα αξέχαστα ονόματα της οικογένειάς μας»

Με μια αποθεωτική ανάρτηση η Σαμσουνσπόρ αποχαιρέτησε τον Ρικ φαν Ντρόνγκελεν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

O Ρικ φαν Ντρόνγκελεν είναι ο νέος στόπερ του Παναθηναϊκού, καθώς το Τριφύλλι επένδυσε 5 εκατομμύρια για να τον κάνει... πράσινο. Ο Ολλανδός στόπερ αποχώρησε από τη Σαμσουνσπόρ ύστερα από τρεις σεζόν κατά τις οποίες ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του και μάλιστα δέθηκε με τον κόσμο.

Σε ανάρτηση του το κλαμπ της Σαμψούντας αποχαιρέτησε και αποθέωσε τον 27χρονο σέντερ μπακ, με τα σχόλια των φίλων της ομάδας να είναι εξίσου εγκωμιαστικά.

Η ανάρτηση της Σαμσουνσπόρ

«Σε κάθε αγώνα πάλεψες μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, φορώντας με περηφάνια το έμβλημα του Ατατούρκ.

Με το πάθος, τη μαχητικότητα και την αφοσίωση που έδειξες στο γήπεδο επί τρεις σεζόν, έγινες ένα από τα αξέχαστα μέλη της οικογένειάς μας.

Αγκάλιασες τη Σαμψούντα και τον μεγάλο κόσμο της Σαμσουνσπόρ σαν να ήταν το σπίτι σου. Θα σε θυμόμαστε όχι μόνο ως έναν επιτυχημένο ποδοσφαιριστή, αλλά και για τον χαρακτήρα, τη στάση σου και τον αγώνα που έδωσες για αυτή τη φανέλα.

Σε ευχαριστούμε, Ρικ, για όλη την προσπάθεια που κατέβαλες, το αποτύπωμα που άφησες και όλες τις αναμνήσεις που μας χάρισες.

Αυτό το έμβλημα και αυτή η πόλη θα σε θυμούνται πάντα με αγάπη.

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον δρόμο σου!».