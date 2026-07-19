Φαν Ντρόνγκελεν: Παναθηναϊκός - Το μήνυμα του Ολλανδού στόπερ
Ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν διακρίνεται για τον δυναμισμό του κι αυτό ανέφερε και στο πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Παναθηναϊκού.
Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ, ο οποίος υπέγραψε για τέσσερα χρόνια στο τριφύλλι και θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την ουγγρική Πάκσι στις 23 και 30 του μήνα, τόνισε για το στοιχείο που τον διακρίνει.
«Είμαι επιθετικός, κάνω τα πάντα για να προστατεύσω την εστία».
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Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Ready to stand in Green ☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/OUMD6dQVuT— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 19, 2026
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