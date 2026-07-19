Ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού.

Ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν διακρίνεται για τον δυναμισμό του κι αυτό ανέφερε και στο πρώτο του μήνυμα ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ, ο οποίος υπέγραψε για τέσσερα χρόνια στο τριφύλλι και θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την ουγγρική Πάκσι στις 23 και 30 του μήνα, τόνισε για το στοιχείο που τον διακρίνει.

«Είμαι επιθετικός, κάνω τα πάντα για να προστατεύσω την εστία».

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