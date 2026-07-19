Ο Βισέντε Ταμπόρδα και ο Πέδρο Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενόψει του τελικού του Μουντιάλ, με μια υπέροχη φωτογραφία.

Κολλητοί στον Παναθηναϊκό, αντίπαλοι στον μεγάλο τελικό! Οι Βισέντε Ταμπόρδα και Πέδρο Τσιριβέγια έστειλαν το δικό τους ιδιαίτερο μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, αναρτώντας μια υπέροχη φωτογραφία.

Τι και αν ο ένας είναι Ισπανός και ο άλλος Αργεντινός; Οι δύο παίκτες του Τριφυλλιού ανέβασαν μια φωτογραφία με τις φανέλες των Εθνικών τους ομάδων, στην οποία χαμογελούσαν, δείχνοντας πως δεν έχουν τίποτα απολύτως να χωρίσουν ενόψει του αποψινού τεράστιου ματς για την ανάδειξη του Πρωταθλητή Κόσμου.

Στον Παναθηναϊκό υπάρχει το αργεντίνικο... παρεάκι των Ταμπόρδα, Τσάβες και Αντίνο, στο οποίο προστίθεται και ο Πέδρο Τσιριβέγια, με τον οποίο διατηρούν άψογη σχέση, με τη γλώσσα και την κουλτούρα να τους συνδέει.