Τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της απόκτησης του Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα μπλέκει Τούρκος δημοσιογράφος.

Ο Δανός στόπερ Αντρέας Κρίστενσεν μένει ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα και Τούρκος ρεπόρτερ έβαλε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, λόγω φυσικά του νέου τεχνικού Γιάκομπ Νίστρουπ.

«Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα Αντρέας Κρίστενσεν αναμένεται να αποχωρήσει έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία με τους τραυματισμούς.

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κινηθεί για την απόκτησή του, με τον νέο προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ να γνωρίζει καλά τον Δανό.

Ο παίκτης έχει επίσης προταθεί στη Μίλαν, την Τότεναμ και την Άρσεναλ», έγραψε ο Κονούρ.

🚨 #FCBarcelona Barcelona centre‑back Andreas Christensen is expected to leave after injury‑hit years.



🔥 Panathinaikos could move for him, with new coach Jakob Nistrup knowing the Dane well.



👀 The player has also been offered to AC Milan, Tottenham and Arsenal. https://t.co/BbsoHmsc9p pic.twitter.com/61CDyDve5T — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 31, 2026

Ο 30χρονος (10/4/96) δεξιοπόδαρος στόπερ, ο οποίος έχει 80 ματς και 4 γκολ με την εθνική Δανίας, υπέστη στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου ρήξη συνδέσμων κι έχασε το υπόλοιπο της σεζόν. Έως τότε είχε καταγράψει 18 συμμετοχές και 1 γκολ με την Μπαρτσελόνα.

Συνολικά με τους Καταλανούς έχει 98 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Στην Τσέλσι, από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του, κατέγραψε 161 παιχνίδια με 2 γκολ και 2 ασίστ, ενώ στην Γκλάντμπαχ μέτρησε 82 αγώνες, 7 γκολ και 1 ασίστ. Ο Κρίστενσεν έχει ύψος 1,87 και στα προκριματικά του Μουντιάλ είχε σκοράρει κι εναντίον της Εθνικής ομάδας.

