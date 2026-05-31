Παναθηναϊκός: «Ο Κρίστενσεν στο στόχαστρο λόγω Νίστρουπ»

Παναθηναϊκός: «Ο Κρίστενσεν στο στόχαστρο λόγω Νίστρουπ»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι της απόκτησης του Αντρέας Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα μπλέκει Τούρκος δημοσιογράφος.

Ο Δανός στόπερ Αντρέας Κρίστενσεν μένει ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα και Τούρκος ρεπόρτερ έβαλε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, λόγω φυσικά του νέου τεχνικού Γιάκομπ Νίστρουπ.

«Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα Αντρέας Κρίστενσεν αναμένεται να αποχωρήσει έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία με τους τραυματισμούς.

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κινηθεί για την απόκτησή του, με τον νέο προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ να γνωρίζει καλά τον Δανό.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Ο Πελίστρι οριστικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο
image

Ο παίκτης έχει επίσης προταθεί στη Μίλαν, την Τότεναμ και την Άρσεναλ», έγραψε ο Κονούρ.

 

Ο 30χρονος (10/4/96) δεξιοπόδαρος στόπερ, ο οποίος έχει 80 ματς και 4 γκολ με την εθνική Δανίας, υπέστη στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου ρήξη συνδέσμων κι έχασε το υπόλοιπο της σεζόν. Έως τότε είχε καταγράψει 18 συμμετοχές και 1 γκολ με την Μπαρτσελόνα.

Συνολικά με τους Καταλανούς έχει 98 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Στην Τσέλσι, από την οποία και ξεκίνησε την καριέρα του, κατέγραψε 161 παιχνίδια με 2 γκολ και 2 ασίστ, ενώ στην Γκλάντμπαχ μέτρησε 82 αγώνες, 7 γκολ και 1 ασίστ. Ο Κρίστενσεν έχει ύψος 1,87 και στα προκριματικά του Μουντιάλ είχε σκοράρει κι εναντίον της Εθνικής ομάδας.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα