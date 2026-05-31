Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε για την επέμβαση, αλλά και την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Ο άσος του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην Κρέσνα, την πόλη καταγωγής για ποδοσφαιρικό τουρνουά και μίλησε για την υγεία του, τα παιδιά που αναζητούν διέξοδο στον αθλητισμό, αλλά και την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας, λοιπόν, διοργάνωσε τη δεύτερη έκδοση του παιδικού ποδοσφαιρικού τουρνουά «Βουλγαρία, τα παιδιά και το ποδόσφαιρο». Η πρωτοβουλία έλαβε χώρα στην Κρέσνα και συγκεκριμένα στην αυλή του σχολείου «Άγιος Παΐσιος Χιλεντάρσκι», όπου ήταν μαθητής και ο Ντεσπόντοφ.

Το τουρνουά είχε φιλανθρωπικό σκοπό, αφού υλοποιήθηκε από κοινού με το Ίδρυμα «Sunny Children 2024», έναν οργανισμό αφιερωμένο στην υποστήριξη παιδιών και νέων με σύνδρομο Down και άλλες ειδικές ανάγκες, καθώς και των οικογενειών τους.

«Σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό να δημιουργήσω κάτι που θα ενθάρρυνε τα παιδιά να αθλούνται. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά είδη, τάμπλετ, υπολογιστές. Τα παιδιά δεν έχουν το ίδιο ενδιαφέρον που είχαμε εμείς κάποτε να βγουν έξω και να κλοτσήσουν την μπάλα. Ήθελα να κάνω κάτι για τα παιδιά που μου έχουν δώσει αγάπη για τόσα χρόνια. Γι' αυτό αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό το τουρνουά που θα εξελιχθεί. Χαίρομαι που αρχίζει να γίνεται παράδοση. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος»«, είπε αρχικά ο Ντεσπόντοφ και πρόσθεσε:

«Ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερα. Πέρασε αρκετός κόσμος. Θέλω να σημειώσω ότι είδα πάρα πολλούς ανθρώπους να φορούν μπλουζάκια της ΤΣΣΚΑ και της Λέφσκι. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα.

Όπως και πέρυσι, το φετινό τουρνουά είναι και πάλι φιλανθρωπικό. Θα υποστηρίξουμε το ίδρυμα "Sunny Children 2024". Χαίρομαι πολύ που βοηθάω όσο μπορούμε. Πρέπει να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό που κάνουν. Είμαι σίγουρος ότι με τη βοήθεια των ανθρώπων θα μπορέσουν να χτίσουν αυτό το παιδικό κέντρο και να στηρίξουν τους γονείς τους. Γιατί ακούω ότι οι γονείς ανησυχούν πολύ. Είναι σημαντικό τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς να χτίσουν κάτι τέτοιο. Ας βοηθήσει το κράτος, ας βοηθήσει ο κόσμος, γιατί αυτό γίνεται για παιδιά που έχουν ανάγκη.

Όσο για μένα, η ανάρρωσή μου πηγαίνει πολύ καλά. Δουλεύω κάθε μέρα. Σε λίγες μέρες θα μπω στον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. Ελπίζω να επιστρέψω πιο δυνατός και να μην έχω τον πόνο που είχα για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχω περάσει πολλά».

Για την εθνική ομάδα και τα δύο φιλικά με Μαυροβούνιο 1 Ιουνίου και Μολδαβία 5 Ιουνίου, ο Ντεσπόντοφ τόνισε:

«Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι στη Φιλιππούπολη για να τους παρακολουθήσω.

Ελπίζω να έχουν καλή παρουσία. Υπάρχουν πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι, αλλά και πολλοί τραυματίες. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να δείξουν ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Όταν παίζουν για τη Βουλγαρία, είναι όλα ή τίποτα. Ας προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για τα επερχόμενα προκριματικά».