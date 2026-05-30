Ο Μορ Εντιαγέ δεν αποκλείεται να γυρίσει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ατρόμητου.

Ο 25χρονος (22/11/00) Σενεγαλέζος στόπερ με ύψος 1.85, ανήκει στην Πογκόν Σέτσιν κι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ο Εντιαγέ την περσινή σεζόν είχε παίξει στην Athens Kallithea και μέτρησε 26 ματς με 1 γκολ και 2 ασίστ. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Πολωνία και στην Πογκόν κατέγραψε 23 αγώνες με 1 γκολ και 1 ασίστ. Στο πρωτάθλημα είχε 17 ματς και 865 συνολικά, αγωνιζόμενος κυρίως ως αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Πολωνό δημοσιογράφο Πιοτρ Κοζμίνσκι, ο Εντιαγέ, ο οποίος αναδείχθηκε από την Ακαδημία της Πόρτο, είναι στο στόχαστρο του Ατρόμητου, αλλά και της Σέριφ Τιρασπόλ από τη Μολδαβία και της τουρκικής Αντάλιασπορ. Η τελευταία, ωστόσο, υποβιβάστηκε στο πρωτάθλημά της.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ: «Η Πόγκον Στέτσιν αντιμετωπίζει αρκετές αλλαγές στην ομάδα της για την ερχόμενη σεζόν. Ένας παίκτης που θα μπορούσε να αποχωρήσει είναι ο Μορ Εντιαγέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τρεις σύλλογοι ενδιαφέρονται για αυτόν. Έχουμε αναφέρει στο παρελθόν ότι σε αρκετούς παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν ενδέχεται να προσφερθούν παρατάσεις. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που ο σύλλογος μπορεί να είναι διατεθειμένος να αποδεσμεύσει. Ο Μορ Εντιαγέ είναι ένας από αυτούς.

Ο 25χρονος αμυντικός μέσος από τη Σενεγάλη δεν έχει πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη σεζόν. Έχει πραγματοποιήσει 17 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ. Και δεδομένου ότι αυτή η θέση είναι καλά εξασφαλισμένη στην Πόγκον, το μέλλον του Αφρικανού παίκτη πιθανότατα βρίσκεται μακριά ​​από την Πολωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τρεις ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον διεθνή Σενεγαλέζο. Η πρώτη είναι η Αντάλιασπορ της Τουρκίας, η δεύτερη ο Ατρόμητος της Ελλάδας και η τρίτη η Σερίφ Τιράσπολ, η πιο επιτυχημένη ομάδα της Μολδαβίας».