Ατρόμητος: «Το παρελθόν μάς γεμίζει περηφάνια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία»

Το μήνυμα του Ατρομήτου για τη συμπλήρωση 103 χρόνων ιστορίας του συλλόγου και η αναφορά στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του κλαμπ.

Η «οικογένεια» του Ατρόμητου γιορτάζει τη συμπλήρωση των 103 χρόνων του κλαμπ, καθώς σαν σήμερα 1923 ιδρύθηκε το σωματείο. Οι Περιστεριώτες με ανάρτηση τους στα Social Media έστειλαν το μήνυμα τους γι' αυτήν την επέτειο και έκαναν αναφορά για περήφανο παρελθόν, παρόν με ευθύνη και μέλλον με αισιοδοξία.

Η ανάρτηση του Ατρομήτου

«𝟑𝟏 𝚳𝛂ΐ𝛐𝛖 𝟏𝟗𝟐𝟑 – 𝟑𝟏 𝚳𝛂ΐ𝛐𝛖 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝟏𝟎𝟑 𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝚨𝛕𝛒ό𝛍𝛈𝛕𝛐ς! 𝟏𝟎𝟑 𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛂 𝛑ί𝛔𝛕𝛈ς, 𝛂𝛄ώ𝛎𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝛖𝛑𝛆𝛒𝛈𝛗ά𝛎𝛆𝛊𝛂ς

Σκύβουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους οραματιστές μιας άλλης εποχής που συνέλαβαν την ιδέα της ίδρυσης της ομάδας μας και έβαλαν τα θεμέλια για να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή ιστορία! Τότε που το ποδόσφαιρο αποτελούσε έκφραση της ελπίδας, της συλλογικότητας και της λαϊκής ψυχής!

Από το Περιστέρι, τη μεγάλη λαϊκή πόλη της εργατιάς, της προσφυγιάς και της δημιουργίας, ο Ατρόμητος μας έγινε σημείο αναφοράς για γενιές και γενιές φιλάθλων. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι παράγοντες που στήριξαν με αυταπάρνηση το μπλε αστέρι άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αξίες που συνοδεύουν τον Ατρόμητο μέχρι σήμερα και έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας!

Η δική τους κληρονομιά είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μια σύγχρονη και περήφανη ομάδα, με αρχές, ήθος και αγωνιστική συνέπεια.

Με πολυετή παρουσία στην Α’ Εθνική, με σημαντικές διακρίσεις και με αξέχαστες ευρωπαϊκές συμμετοχές.

Το Περιστέρι μεγάλωσε μαζί με τον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος μαζί με το Περιστέρι. Το παρελθόν μάς γεμίζει περηφάνια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΡΟΜΗΤΕ!».