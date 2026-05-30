Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ Ατρόμητος γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασία της με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο έως και το 2029.

Ο Δημήτρης Σταυρόπουλος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ατρόμητου μέχρι και το 2029, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση του ο σύλλογος από τα Δυτικά Προάστια.

Ο 29χρόνος αμυντικός, ο οποίος είναι και ένας εκ των αρχηγών του αθηναϊκού συλλόγου αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τη Βάρτα Πόζναν και από τότε αποτελεί ένα από τα κομβικά στελέχη του ρόστερ, με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν, στην οποία κατέγραψε 39 συμμετοχές σημειώνοντας και δύο γκολ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος:

Αυτό σημαίνει ότι ήταν δεύτερος σε συμμετοχές, πίσω μόνο από τον Μακάνα Μπάκου, αλλά ήταν μακράν ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής έχοντας 3.464.

Συνολικά, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος έχει 60 συμμετοχές με το Αστέρι στο στήθος και θα συνεχίσει πλέον να γράφει τη δική του ιστορία με τα κυανόλευκα.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Δημήτρης Σταυρόπουλος μίλησε στο atromitosfc.gr:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που συνεχίζω στον Ατρόμητο. Υπόσχομαι να δίνω καθημερινά τον καλύτερο μου εαυτό, όπως άλλωστε κάνω από την πρώτη μέρα που είμαι στον Ατρόμητο, ώστε να βρισκόμαστε στο τέλος εκεί που μας αξίζει, ως ρόστερ, ως δουλειά, ως η ιστορία αυτού του συλλόγου.

Έπειτα από δύο χρόνια στο Περιστέρι, είναι απολύτως κατανοητό τι σημαίνει για τον Ατρόμητο ο κόσμος του και γενικότερα τι σημαίνει ο Ατρόμητος για την πόλη. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας για τη στήριξη στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές και εύχομαι μαζί να ζήσουμε ακόμα καλύτερες μέρες».