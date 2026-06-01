Ατρόμητος: Πολωνικές σειρήνες για Μπακού

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως ο Μακάνα Μπακού του Ατρομήτου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολωνικών συλλόγων.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της πολωνικής ιστοσελίδας «Transfery.info» ο Μακάνα Μπακού του Ατρομήτου βρίσκεται στα ραντάρ αρκετών συλλόγων της Ekstraklasa.

O Γερμανός εξτρέμ διένυσε φέτος μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του αθηναϊκού συλλόγου, καταγράφοντας 13 γκολ και 5 ασίστ σε 40 εμφανίσεις, έχοντας παράλληλα περισσότερα από 2.700 λεπτά συμμετοχής.

Το συμβόλαιο του 28χρόνου επιθετικού με τον Ατρόμητο λήγει στις 30 Ιουνίου, με την ομάδα από το Περιστέρι να θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία τους, πράγμα που δεν θα είναι αρκετά εύκολο, καθώς ο παίκτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και κάποιων ελληνικών συλλόγων.

🚨 To może trzecia próba sprawdzenia Makany Baku w Polsce? Patrząc też na to, że właśnie wygasa jego kontrakt i na to, że Niemiec wykręca całkiem fajne liczby w Grecji, w Atromitosie, gdzie w 40 spotkaniach (3145 minut) zdobył 13 goli oraz zaliczył 10 asyst.



Θυμίζουμε ότι ο Μπακού έφτασε στην Ελλάδα και τον ΟΦΗ τον Ιανουάριο του 2024 ως δανεικός από τη Λέγκια Βαρσοβία, προτού μετακομίσει το καλοκαίρι του ίδιου έτους στον Ατρόμητο, όπου και παρέμεινε για δύο σεζόν.