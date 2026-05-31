Ο απολογισμός του Φώτη Ιωαννίδη για την πρώτη του σεζόν στη Σπόρτινγκ.

Ο Φώτης Ιωαννίδης το περασμένο καλοκαίρι έκανε την μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ, αλλά η πρώτη του σεζόν στη Σπόρτινγκ δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε.

Ο 26χρονος διεθνής φορ ξεκίνησε καλά, αλλά στη συνέχεια ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό και δεν κατάφερε να βοηθήσει. Κατέγραψε τελικά 22 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ στον σύλλογο της Λισαβόνας.

Ο Ιωαννίδης στον λογαριασμό του στα social media έκανε έναν απολογισμό για την πρώτη του σεζόν στα «λιοντάρια» και πλέον ο στόχος του είναι να επιστρέψει υγιής για να βοηθήσει τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Έλληνας φορ: «Η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού.

Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και όλους τους Sportinguistas για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα.

Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό: την επόμενη σεζόν, θα επιστρέψω, έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς».

